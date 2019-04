Scott Chiang regressa hoje ao tribunal para se defender dos mesmos factos de há um ano

O activista e ex-presidente da Associação Novo Macau volta hoje a ser julgado pela manifestação de Maio de 2016. Desta vez, Scott Chiang encontra-se acusado de reunião e manifestação ilegal, mas os factos são os mesmos do ano passado, explicou o advogado Pedro Leal.

Quase um ano depois de ter sido condenado por reunião e manifestação ilegal, Scott Chiang regressa hoje ao Tribunal Judicial de Base (TJB) para responder pelo mesmo crime. Em causa estão os mesmos factos, dados como provados em Maio do ano passado, como explicou o advogado Pedro Leal, em declarações ao PONTO FINAL. Ou seja, a manifestação de Maio de 2016 contra um donativo da Fundação Macau à Universidade de Jinan e a tentativa de entrega de uma petição na residência oficial do Chefe do Executivo. O que muda agora é a tipificação do crime, uma vez que o activista estava acusado de desobediência qualificada e acabou condenado por reunião e manifestação ilegal. Por isto mesmo, o Tribunal de Segunda Instância (TSI) deu provimento ao recurso de Scott Chiang, anulando a decisão do TJB e ordenando a repetição do julgamento que hoje arranca.

“O julgamento é quase que como um pró-forma”, começa por dizer Pedro Leal. “O Tribunal de Segunda Instância anulou a decisão [do TJB] porque o Scott Chiang foi condenado por um crime por que não vinha acusado. Os factos são os mesmos, só que a qualificação jurídica dos factos é que é diferente”, explicou o causídico, acrescentando que, para a juíza, não se trata de um novo julgamento, mas sim de “uma nova tipificação dos factos que foram dados como assentes”. O advogado diz que a sessão de hoje “vai ser muito simples”, sem querer avançar a estratégia da defesa. “Vamos, pura e simplesmente, tocar em dois ou três pontos. Vamos discutir se os factos que a juíza deu como assentes tipificam ou não o crime de reunião e manifestação ilegal”, adianta.

Pedro Leal revelou que a defesa tentou arrolar as mesmas testemunhas do último julgamento, mais o deputado Sulu Sou, mas tal foi indeferido pela juíza. “Nós arrolamos [testemunhas] só que a juíza indeferiu porque entende que os factos são os mesmos. As testemunhas não fazem depoimentos sobre Direito, fazem depoimentos sobre factos. Como ela entende que os factos são os mesmos, indeferiu o arrolamento de testemunhas”, explicou o causídico. Sulu Sou, recorde-se, foi o segundo arguido do julgamento do ano passado, igualmente condenado a 240 dias de multa. O deputado desistiu do recurso posteriormente interposto para poder retomar o seu lugar na Assembleia Legislativa.

Scott Chiang admite não saber o que esperar do julgamento que, para o activista, “é também sobre a liberdade de futuros eventos”. O ex-presidente da Associação Novo Macau observa que tem havido mudanças no modo como os cidadãos interagem com o Governo e se manifestam para expressar as suas ideias políticas. “Não estou inteiramente certo que seja apenas por causa do resultado deste caso ou se foi o estado de espírito das pessoas que mudou nestes últimos anos ou se foi a forma como o Governo lidou com este incidente que teve um efeito na forma como as coisas mudaram”, afirmou o activista.

Para Scott Chiang, a falta de uma resposta do Governo aos protestos da sociedade pode desencadear dois efeitos: “Ou a situação se agrava ou as pessoas desistem e perdem a confiança em tentar mudar as acções do Governo”. “Eu penso que ambas as situações estão a acontecer em Macau. Algumas pessoas querem levar as acções mais à frente, mas outras questionam qual o propósito de protestar”.

Scott Chiang e Sulu Sou foram condenados no ano passado a uma multa de 240 dias. As reuniões e manifestações ilegais são punidas com a mesma pena prevista para o crime de desobediência qualificada, ou seja, prisão até dois anos ou multa até 240 dias. Ambos recorreram da decisão do TJB, mas Sulu Sou acabou por desistir do recurso para retomar o mandato de deputado, enquanto Scott Chiang prosseguiu.

Os activistas respondiam em tribunal por desobediência qualificada na sequência da manifestação de 15 de Maio de 2016 contra um donativo de 100 milhões de renminbis da Fundação Macau à Universidade de Jinan. O protesto foi convocado pela Associação Novo Macau, que defendia haver um conflito de interesses por Chui Sai On presidir ao Conselho de Curadores da Fundação Macau e ser o vice-presidente do Conselho Geral da Universidade de Jinan. Após a manifestação, um grupo de 10 pessoas dirigiu-se à residência oficial do Chefe do Executivo para entregar uma petição, mas foi impedido pelas autoridades. Acabaram por atirar as reivindicações sob a forma de aviões de papel.