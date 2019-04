Marcelo em Macau: 21 horas é menos

Confirma-se: a visita de Marcelo a Macau é a mais curta de sempre de um Presidente Português. Marcelo está em Macau 21 horas, mas pouco mais de 12 são tempo útil. Pela primeira vez não há negócios e a grande novidade é o encontro na Santa Casa da Misericórdia.

João Paulo Meneses

Cavaco Silva ‘mediu’ ao pormenor a duração da visita do seu antecessor nove anos antes e evitou receber a crítica que agora é dirigida a Marcelo Rebelo de Sousa: esta é realmente a viagem mais curta de um Presidente Português a Macau. Quer Cavaco (2014) quer Jorge Sampaio (2005) estiveram em Macau um dia inteiro e ainda sete horas do dia anterior, o que contrasta com as 21 horas previstas para a visita que logo começa, mas que na prática se reflete em apenas pouco mais de 12 horas úteis (a quarta-feira).

Marcelo chega hoje à noite, pouco antes da meia-noite, num voo da Air Macau, vindo de Xangai e começa a visita oficial à RAEM pelas 9h30 de amanhã. A grande diferença relativamente às duas visitas anteriores é precisamente o momento da chegada, uma vez que os três deixam ou deixaram Macau após o jantar.

Quer Cavaco quer Sampaio aterraram na RAEM após o almoço e puderam ocupar a tarde com programa: o antecessor de Marcelo reuniu-se com Chui Sai On e esteve num jantar oferecido pelo Governo de Macau, o mesmo que tinha acontecido com Sampaio (mudando apenas o interlocutor, Edmund Ho). Os programas dos três presidentes não são muito diferentes entre si, com a particularidade de Marcelo, por estar menos tempo na RAEM, ter menos margem de manobra.

Encontro na Santa Casa

Marcelo inova no encontro que vai manter amanhã de manhã na Santa Casa da Misericórdia de Macau. Nem Cavaco nem Sampaio lá foram. Outra inovação: não há negócios neste programa na RAEM. Os dois anteriores chefes de Estado almoçaram com empresários, Cavaco no Clube Militar, por iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, Sampaio a encerrar um Fórum Económico (e Cavaco ainda se encontrou com o presidente do BNU).

O resto da visita de Marcelo são os pontos-chave que qualquer deslocação de um presidente Português deve cumprir: um passeio a pé pela cidade (Marcelo vai do Leal Senado às Ruínas da Igreja de S. Paulo, guiado por João Guedes), uma recepção à comunidade lusa, que acontecerá na residência oficial do cônsul, uma visita à Escola Portuguesa e ao IPOR e um encontro com a imprensa portuguesa.

Cavaco e Sampaio foram à Torre de Macau (onde, no caso do antecessor de Marcelo, decorreu a recepção à comunidade Portuguesa), mas o actual Chefe de Estado não. O encontro de Marcelo com Chui Sai On acontecerá antes do almoço, entre o passeio pelas Ruínas e o encontro com a comunidade, e depois no jantar oferecido pelo Governo de Macau, que terá lugar no MGM. O Presidente de Portugal tem previstos três discursos em Macau: após da visita à Santa Casa, na recepção à comunidade e no final da deslocação à Escola Portuguesa. Marcelo regressa a Lisboa na noite de quarta-feira.