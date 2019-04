Instalação das portas corta-fogo no bairro da Ilha Verde concluída até Junho

Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, garantiu que a substituição das portas corta-fogo no bairro da Ilha Verde ficará concluída até Junho. Ainda assim, o governante não colocou de parte a hipótese de terem de ser substituídos equipamentos em obras que estejam em curso por não estarem de acordo com os regulamentos.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Ontem, depois da visita da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas da Assembleia Legislativa ao bairro da Ilha Verde, para os deputados verem as novas portas corta-fogo instaladas em alguns edifícios, Raimundo do Rosário adiantou que todas as portas serão substituídas até Junho. O secretário para os Transportes e Obras Públicas admitiu que só recentemente é que os regulamentos têm sido aplicados integralmente e que, por isso, é possível que alguns equipamentos tenham de ser substituídos nos projectos que estão agora em curso.

No caso dos edifícios de habitação económica do bairro da Ilha Verde, verificou-se que as portas corta-fogo não estavam de acordo com o regulamento, o que levou a que o Governo avançasse para um plano de substituição destas portas. Inicialmente, estava previsto que se substituíssem 269 portas corta-fogo, o que custaria cerca de 40 milhões de patacas. O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) anunciou, em Janeiro deste ano, que o organismo iria investigar a substituição destes equipamentos para perceber se o valor correspondia ao preço de mercado. O Executivo optou, depois, por substituir apenas 100 portas.

“Houve um problema, na altura da vistoria, com as portas corta-fogo, que não estavam de acordo com o regulamento e foi preciso substituí-las. Face à polémica toda, achei melhor convidar os senhores deputados a virem aqui para ver”, justificou Raimundo do Rosário. As novas portas, explicou o secretário, além de isolarem o fumo e o fogo, como as portas antigas, isolam também o calor.

O governante adiantou que é possível que situações idênticas possam acontecer novamente “uma ou duas vezes”. Raimundo do Rosário explicou que todos os novos projectos já estão de acordo com as novas regras, porém, nas obras que estão em curso, estas situações podem voltar a acontecer. “Nas obras em que houver este tipo de situações, vamos resolvendo durante a obra para evitar que cheguemos à fase da vistoria e tenhamos uma surpresa”, referiu, indicando que “o que está a ser feito já estava previsto no regulamento de incêndios que está em vigor, apenas não tinha sido aplicado na íntegra”. “Só nestes últimos anos é que foi decidido aplicar integralmente”, disse.

A deputada Ella Lei, presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas, reforçou o que tinha dito Raimundo do Rosário: “Há sempre dúvidas na sociedade sobre os padrões destes equipamentos e porque é que se optou, desta vez, por substituir essas portas. O Governo disse-nos que, nas obras novas, não vão acontecer casos semelhantes à substituição das portas, a não ser [que aconteçam] nos projectos que ainda estão a ser desenvolvidos”. Ella Lei disse ainda, durante a visita da comissão, que o Governo indicou que, nos parques de estacionamento do bairro da Ilha Verde, foi instalado um novo sistema de abastecimento de energia eléctrica para fornecer energia durante a época de tufões. Segundo Ella Lei, o Governo instalou muretes de protecção contra inundações em alguns equipamentos electromecânicos e válvulas amovíveis nos contadores de água para evitar o refluxo de água durante os tufões.