Conferência Docomomo: Pôr os habitantes a liderar a preservação do património

A regeneração urbana da cidade de Georgetown na Malásia com o envolvimento da comunidade é o tema da palestra liderada pelo arquitecto Laurence Loh, director da organização Think City, na Fundação Rui Cunha, dia 6 de Maio, a partir das 18h30. A palestra intitulada “A Think (and do) Tank: Towards Community-Led Urban Regeneration” é promovida pelo Centro de Investigação Docomomo de Macau.

Cláudia Aranda

Claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A experiência que o professor e arquitecto Laurence Loh traz a Macau é, sobretudo, como director da Think City, uma organização “que faz a plataforma entre o Governo e as comunidades locais, na revitalização das cidades e tecidos urbanos”, explicou ao PONTO FINAL o arquitecto Sérgio Spencer, membro do Centro de Investigação Docomomo de Macau. Laurence Loh vai partilhar ideias na palestra intitulada “A Think (and do) Tank: Towards Community-Led Urban Regeneration”, promovida pelo Docomomo Macau, na Fundação Rui Cunha, dia 6 de Maio, a partir das 18h30. A conversa vai incidir sobre a actividade da organização que envolveu a comunidade na revitalização de Georgetown, em Penang, na Malásia, que juntamente com Malaca é Património Mundial da Humanidade, desde 2008. O arquitecto Laurence Loh também integra o ICOMOS (Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios) da UNESCO, tendo sido um dos avaliadores no local da proposta de Macau a Património Mundial em 2005.

“O que nós queremos é dar mais voz aos legítimos interesses dos residentes, das pulsões locais, e perceber como é que este tipo de interesses, aparentemente divergentes, podem trabalhar todos no sentido da promoção e defesa do património, no nosso caso [da Docomomo] mais virado para o património do século XX, que achamos que está em risco hoje em dia”, adiantou Sérgio Spencer.

Da Malásia, em conversa telefónica com o PONTO FINAL, Laurence Loh, director da Think City, preferiu não adiantar comentários sobre o estado de conservação do património de Macau, uma vez que há cerca de 10 anos que não visita o território. Adiantou, no entanto, que “se o desenvolvimento não for orientado como deve ser e o planeamento urbano não tiver em consideração os principais valores patrimoniais do lugar, então os resultados podem não ser tão bons”. Sobre os riscos a que o património de Macau pode estar sujeito, o especialista sublinhou que “a maior ameaça surge com a construção de edifícios novos, seja na vizinhança ou na chamada zona tampão, devendo haver consideração com a altura do edifício novo e a distância em relação ao monumento”, lembrou. O Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico foi entregue à UNESCO em 2018, mas o seu conteúdo não foi tornado público. A inclusão de um corredor visual da colina da Penha para a zona B dos novos aterros e a legislação que estipula a altura máxima dos edifícios nas zonas em redor do Farol da Guia foram algumas das questões discutidas durante a consulta pública.

Sobre o trabalho da Think City, o especialista explicou que a organização foi estabelecida e é financiada pelo Governo da Malásia para administrar um sistema de subsídios ao sector privado em Georgetown. A organização faz parcerias com agências governamentais, comunidades empresariais e sociedade civil para a regeneração urbana, e promove uma economia baseada na cultura. Ao longo dos últimos 10 anos “estivemos em condições de financiar quase 75 projectos por ano, que variam entre recuperar uma loja, atribuir subsídio para reparação do telhado, ajudar as pessoas a fazerem aquilo que chamamos um exercício de mapeamento cultural e mapeamento de projectos culturais, que podem ir desde escrever um livro, a organizar um festival na cidade”, explicou Laurence Loh. O fundo não patrocina a totalidade dos projectos, geralmente subsidia parcialmente as obras, cabendo ao beneficiário encontrar o restante, indicou o professor, que é também docente na Universidade de Hong Kong.

Acções dos Kaifongs e de movimentos de cidadãos

Sérgio Spencer adiantou que em Macau, onde se sente mais este tipo de intervenções é sobretudo dos ‘Kaifongs’ [associações de Moradores ], mas que geralmente estas associações mobilizam-se “por causas pontuais”. “Essa é que é a questão, às vezes criam-se movimentos onde os residentes procuram entrar em diálogo com o Governo, mas não é feito de uma forma sistemática, não há muita consulta e também não há mecanismos introduzidos ou identificados”. O arquitecto Sérgio Spencer defende a criação de grupos de trabalho constituídos por técnicos, arquitectos, urbanistas, geógrafos. Esses grupos “podem fazer a moderação entre os legítimos interesses da população – que nem sempre tem acesso directo ao Governo, por não terem as ferramentas técnicas para estabelecer um diálogo com o Governo e as entidades que estão a fazer o desenvolvimento do território – e aquilo que são as estratégias do Governo”.

Sérgio Spencer acrescentou que a Docomomo visa, com estas palestras, “demonstrar que é possível, antes do património estar em risco, identificar o património a proteger e a reintegrar na cidade”. Para o arquitecto, a situação, por exemplo, do edifício Rainha D. Leonor, é “já uma questão extrema onde, por não haver estes mecanismos todos que nós estamos aqui a querer divulgar, através destas conferências, é que se chega a uma situação em que há um edifício que está em risco e em que existe um movimento de cidadãos que procura alertar as entidades oficiais para o valor de uma determinada peça de património”.

Spencer defendeu que “é possível trabalhar antes de chegar a essa situação, quando já há contas feitas e interesses imobiliários envolvidos”, principalmente “criando argumentos suficientemente fortes, tecnicamente fundamentados e podendo apresentar estas propostas ao Governo, acreditando, também, que as entidades oficiais vão entender como é que isto pode ser útil no sentido da promoção dos interesses da cidade onde todos vivemos”.

O arquitecto frisou que torna-se mais difícil encontrar soluções “quando se chega a um ponto em que já há projectos em estado avançado de desenvolvimento ou interesses muito marcados perante determinadas zonas ou edifícios”. Apesar de tudo, argumentou, “a promoção e defesa do património não é necessariamente oposta ou contra àquilo que são os interesses imobiliários, muitas vezes encontram-se sinergias paralelas, interesses comuns que servem os interesses dos residentes e dos proprietários dos terrenos e habitações”, afirmou. O arquitecto sublinhou, ainda, a importância das acções “de baixo para cima”, ao invés das “impostas de cima para baixo, que essas sim estão mais minadas por interesses dos investidores imobiliários”, disse.