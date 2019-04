Arte Macau: invocar todas as artes do mundo, para potenciar a criação local

Serão cinco meses de arte em Macau. Entre Junho e Outubro, o Museu de Arte de Macau vai receber exposições de pintura a tinta chinesa, arte moderna e escultura. A arte vai estar também na rua, com concertos da Orquestra de Macau e da Orquestra Chinesa de Macau, bem como festivais de teatro e dança. É um festival, diz a organização, que quer invocar todas as artes do mundo, para incentivar a criação artística local.

André Vinagre

Acontece entre Junho e Outubro o festival “Arte Macau”. Durante estes cinco meses, vão misturar-se exposições sobre Grace Kelly, pintura chinesa, cerâmica, escultura, música, teatro e dança. Como preâmbulo, o “Arte Macau” organiza, a partir deste mês, exposições no Museu de Arte de Macau (MAM) sobre a Renascença italiana, a arte contemporânea da China e a história da civilização Xia Ocidental. São, no total, 31 programas, incluindo 18 exposições e dez espectáculos, revela o comunicado divulgado ontem pelo Instituto Cultural (IC).

Incluída neste “Arte Macau” está a exposição internacional de arte, onde várias operadoras de estâncias turísticas da região e empresas do sector hoteleiro vão apresentar, no MAM, a sua selecção de obras. A mostra, que se inaugura a 6 de Junho, pretende invocar “o poder de todas as artes do mundo para incentivar a criação artística local, potenciar o espírito humanístico de Macau e criar uma nova marca de turismo cultural”, lê-se no comunicado do IC.

O grupo Galaxy vai apresentar uma exposição que traça a história de Grace Kelly – intitulada “Grace Kelly: De Hollywood para o Mónaco – Homenagem aos artistas” – e que mostra como a actriz e princesa do Mónaco serviu como musa para a criação de várias obras de arte. A mostra do Galaxy vai contar com mais de 100 peças do acervo do Palácio do Príncipe do Mónaco. A Melco dá destaque à arte contemporânea, na exposição “Encontros Inesperados”, que conta com a peça “Good Intentions”, de KAWS, e “Fat Convertible”, de Erwin Wurm, por exemplo.

A pintura a tinta chinesa também faz parte da “Arte Macau: Exposição Internacional de Arte”. O MGM vai mostrar as pinturas de artistas contemporâneos, bem como obras multimédia e pintura digital de paisagem. O Sands traz para esta exposição um conjunto de 90 obras de 27 ceramistas, com curadoria de Caroline Cheng, naquela que é, segundo o IC, “a exposição internacional de cerâmica de maior dimensão e classe mais alta na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau em 2019”. A SJM vai apresentar a exposição “ARTE – Apreciação – Legado” em vários locais, todos os meses, entre Junho e Outubro, num total de sete mostras “multidimensionais”; esta é, diz o comunicado, uma “celebração do património cultural pelo SJM”.

A Wynn apresenta “Wynn – Jardim das Delícias Terrenas”, dizendo apenas que se trata de uma mostra de várias expressões artísticas, como a pintura, a instalação e a tecnologia digital, com “obras de arte moderna e contemporânea da autoria de vários artistas de renome mundial”. O grupo Nam Kwong sugere as obras da escultora francesa Gabrielle Wambaugh. Os consulados do Japão, Itália, Hungria e Bélgica vão organizar diversas exposições, indica a organização.

A programação deste festival propõe ainda concertos da Orquestra de Macau e da Orquestra Chinesa de Macau. Realiza-se também, no âmbito do “Arte Macau”, o Festival Juvenil Internacional de Dança, o Festival Juvenil Internacional de Música, o Festival Juvenil Internacional de Teatro e exposições de artes visuais das instituições do ensino superior de Macau sobre os 20 anos do estabelecimento da RAEM. Haverá ainda espaço para o espectáculo “O Cerco”, da Companhia de Dança Contemporânea Yang Liping, “Noite de Luar de Haojian – Rota da Seda”, um bailado dirigido por Yang Jing, e o “Festival de Arte Urbana Outloud 2019!”.

Mesmo antes de Junho, o festival “Arte Macau” tem como preâmbulo uma série de exposições. Inaugurou no passado dia 12 de Abril a mostra “Desenhos da Renascença Italiana do British Museum”, onde são apresentados 52 desenhos de 42 mestres do Renascimento, como, por exemplo, Leonardo da Vinci, Rafael ou Michelangelo. A exposição “Beleza na Nova Era: Obras-primas da Colecção do Museu Nacional de Arte da China” inaugura-se a 4 de Maio, também no Museu de Arte de Macau, e vai exibir cerca de 90 obras que mostram o desenvolvimento da arte chinesa ao longo do último século. Já a mostra “Reminiscências da Rota da Seda – Exposição de Relíquias Culturais da Dinastia Xia do Oeste” pretende expor o mistério que rodeia a história e a cultura da civilização Xia Ocidental.