“Área do direito penitenciário tem sido muito pouco trabalhada”

Carlos Campos Lobo, assessor da secretária para a Administração e Justiça, defende que o direito penitenciário é uma das áreas do Direito penal “onde pode haver espaço para evoluir”. O juiz desembargador foi um dos oradores de uma conferência que ontem aconteceu na Fundação Rui Cunha, que procurou trilhar os caminhos da evolução do Direito penal e civil dos 20 anos da RAEM.

Catarina Vila Nova

“A área do Direito penitenciário é uma vertente da matéria do Direito penal que tem sido muito pouco trabalhada”. A afirmação é de Carlos Campos Lobo, assessor da secretária para a Administração e Justiça e um dos oradores da conferência “Uma Viagem pelos Caminhos do Direito Civil e Penal de Macau”, que ontem teve lugar na Fundação Rui Cunha. Ressalvando que esta não é uma característica do ordenamento jurídico da RAEM, o antigo sub-director-geral da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais de Portugal defende que este é um domínio do Direito penal “onde pode haver espaço para evoluir”. No que ao Direito civil diz respeito, João Gil Oliveira, assessor do secretário para a Segurança e orador na mesma sessão, entende que a evolução deve passar pela legislação autónoma.

Carlos Campos Lobo admite que “há vários domínios do Direito penal onde pode haver espaço para evoluir”. Um deles considera ser o Direito penitenciário, “uma vertente do Direito penal que tem sido muito pouco trabalhada”. “Mas isto é uma forma de estar neste campo que é absolutamente transversal a todos os ordenamentos jurídicos e não é uma característica específica da RAEM”, ressalvou. Para o ex-juiz do Tribunal de Execução de Penas de Lisboa, “a matéria do Direito penitenciário foi sempre tida como o parente pobre do Direito criminal”. Porquê? “Talvez porque a sociedade descansa a partir do momento em que alguém é julgado e condenado”, considera, observando que a matéria relativa ao Direito penitenciário “vai muito mais além do chavão que se usa da reeducação”.

Olhando para os quase 20 anos de RAEM e seu ordenamento jurídico, Carlos Campos Lobo aponta três novidades em matéria penal que considera terem sido as mais relevantes. Uma delas é a Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, introduzida em 2016, que “teve um objectivo claro de enfrentar um flagelo que cada vez mais se tem sentido”. Para o juiz desembargador, as opções legislativas tomadas na altura podem “seguramente” satisfazer as necessidades da RAEM neste campo. As outras duas são a Lei de Combate à Criminalidade Informática e a revisão dos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexuais.

Questionado sobre a interpretação dos tribunais acerca do que constituiu um crime de violência doméstica, Campos Lobo entende que a leitura “tendencialmente maioritária” é que “para falarmos de violência doméstica será necessária a prática de vários actos”. “Em Portugal essa matéria está perfeitamente pacificada, ou seja, um mero acto de violência pode integrar o crime de violência doméstica, mas não foi sempre assim. Foi necessário um trabalho de construção e de verificação de determinadas realidades”, aponta. “Em Macau não tem sido maioritariamente essa a leitura, mas penso que, à medida que forem surgindo questões e à medida que o debate se for intensificando, é possível caminhar-se num outro tipo de leitura”, considerou.

CÓDIGO CIVIL “NÃO É OBRA ACABADA”

Ainda que defenda que o Código Civil “não é obra acabada”, João Gil Oliveira argumenta que a evolução deve seguir o caminho da legislação autónoma. “O Código Civil de Macau está bem de saúde e dispõe de créditos que, no entanto, não nos podemos cegar em imobilismo bacoco”, declarou o ex-juiz do Tribunal de Segunda Instância. Afirmando que “não nos podemos acomodar porque o Direito civil é o Direito comum para os homens comuns”, o juiz desembargador alerta que “não podemos ter a pretensão de que o Direito fica estático”. “O Código Civil deve reflectir a sociedade, portanto, se a sociedade pedir intervenção, deve haver resposta. A evolução do Código Civil acho que se deve fazer mais na regulamentação de determinadas matérias que não têm que ir necessariamente ao Código Civil”, sustentou, apontando como exemplo a procriação medicamente assistida, cuja legislação está actualmente a ser preparada.

Antecipando futuros desafios, nomeadamente no contexto da integração da Grande Baía, João Gil Oliveira aponta que estarão em contacto três ordenamentos jurídicos sem nenhum legislador comum. A solução? “Acordos inter-regionais sobre determinadas matérias como se faz noutros espaços sobre determinados temas”, defende o assessor do secretário para a Segurança, para quem a livre circulação de bens, capitais ou pessoas não é incompatível com a manutenção de regimes próprios e autónomos”. “Não se compreende que não haja um acordo de cooperação judiciária em matéria cível para reconhecimento das decisões cíveis e comerciais entre Macau e Hong Kong”, declarou.

Transferência de condenados deve “respeitar as legislações de todos os ordenamentos envolvidos”

Carlos Campos Lobo, assessor da secretária para a Administração e Justiça, defendeu ontem que “quaisquer acordos de transferência de pessoas que estão em cumprimento de pena terão naturalmente que respeitar as legislações de todos os ordenamentos envolvidos”. Sem querer comentar casos específicos, o juiz desembargador afirmou que, nestes acordos de cooperação judiciária, fica sempre garantido o respeito das pessoas envolvidas. “O que está sempre garantido é que esta circulação de pessoas se faz com respeito e com a garantia dos princípios que estão em vigor num determinado ordenamento jurídico e no outro com base na reciprocidade e com base no respeito dos princípios que as ordens jurídicas têm”, considerou. Macau e Pequim chegaram recentemente a um consenso sobre a transferência de pessoas condenadas. Em Hong Kong, uma proposta de alteração legislativa que poderá permitir a entrega de fugitivos a jurisdições como RAEM, interior da China e Taiwan levou milhares de pessoas a protestar esta semana. As duas regiões administrativas especiais têm já um acordo para a transferência de pessoas condenadas desde 2005. C.V.N.