Sulu Sou defende que Governo tem “dever constitucional inalienável” de avançar com lei sindical

Em interpelação escrita, o deputado Sulu Sou defende que o Executivo “tem o dever internacional e constitucional inalienável de legislar sobre os sindicatos”. O democrata afirma que o direito à greve está também previsto na Lei Básica, criticando o Governo por ainda não ter avançado com os respectivos processos legislativos.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Uma semana depois de o projecto de lei sindical ter sido chumbado pela décima vez na Assembleia Legislativa (AL), o deputado Sulu Sou enviou uma interpelação escrita a insistir na questão. Afirmando que o Governo tem o “dever constitucional inalienável” de avançar com a lei sindical, o deputado pró-democracia questiona se esta é a intenção do Executivo e defende que as associações que existem em Macau não cumprem as funções dos sindicatos. O também vice-presidente da Associação Novo Macau insiste ainda no direito à greve, previsto na Lei Básica, mas que nunca foi legislado pelo Governo.

“O Primeiro de Maio de 2019 será o 20º Dia do Trabalhador desde o estabelecimento da RAEM, mas Macau continua a ser o único sítio na China sem protecção sindical”, começa por afirmar Sulu Sou em interpelação escrita. “Inquestionavelmente, o Governo tem o dever internacional e constitucional inalienável de legislar sobre os sindicatos para proteger as centenas de milhares de trabalhadores em Macau”, declarou, acrescentando que tal deverá incidir sobre a protecção contra castigos e discriminação para quem se associe a sindicatos ou se junte a uma greve.

Sulu Sou recorda o artigo 27º da Lei Básica, que determina que “os residentes de Macau gozam do direito e liberdade de organizar e participar em associações sindicais e em greves”, afirmando que “o Governo deve parar de sabotar a Lei Básica e evitar que Macau seja criticado pela comunidade internacional”. “Uma lei sindical pode permitir aos trabalhadores gozar mais eficazmente de direitos laborais e negociar colectivamente com os empregadores. Também permite que os empregados e os empregadores possam negociar numa posição mais igualitária”, defende o democrata.

O deputado insiste ainda no direito à greve, que afirma ser “uma forma eficaz de proteger os trabalhadores”. “Por isso, para além de uma lei sobre os sindicatos, tem também de haver uma lei que proteja o direito à greve e o processo através do qual pode ser iniciada”, defende, recordando que este é um direito previsto na Lei Básica. “A falta de protecção deste direito na legislação esvazia este direito. Considera o Governo que legislar o direito à greve é uma responsabilidade que deve cumprir? Vai o Governo dar início a este processo legislativo?”, questiona.

O democrata argumenta que, contrariamente a uma resposta que recebeu do director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, “associações e sindicatos são completamente diferentes”. Este tem sido um dos argumentos evocados pelo Governo para adiar legislar sobre os sindicatos e o direito à greve, ou seja, que em Macau os cidadãos têm direito de formar associações. Ademais, acrescenta, não existe qualquer lei sobre negociações colectivas. “O Governo admite que enganou o público?”, atira.