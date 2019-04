Seguro de saúde poderá ser parcialmente comparticipado

O Director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, afirmou na sexta-feira que os seus serviços vão apoiar “tanto quanto possível os residentes de Macau na participação no sistema de protecção de saúde do Interior da China”, revela um comunicado oficial. De acordo com a política do Governo central, os residentes de Hong Kong, Macau e Taiwan, portadores da autorização de residência no interior da China, podem beneficiar de igual tratamento, indica a nota. Serão, no entanto, tomadas medidas diferentes, conforme sejam trabalhadores ou estudantes, ou se os idosos têm residência permanente ou familiares que os acompanhem.

Existem cerca de 17 mil residentes de Macau na Grande Baía com autorização de residência no interior da China. Alguns trabalham, pelo que quem os contrata já terá garantido o seguro de saúde obrigatório. Quanto aos alunos ou pessoas que não trabalham, o Governo da RAEM tenciona apoiá-los no acesso ao sistema de protecção de saúde do Interior da China, e sugere que esses indivíduos sem trabalho adiram ao “sistema de seguro de saúde essencial para residentes urbanos e rurais”. A sugestão para já, é que a tarifa de prémios seja compartilhada quando se tratam de indivíduos que trabalham no interior da China, entre o indivíduo e a empresa. Para quem não trabalha, o pagamento será repartido pelo indivíduo e o Governo.

Zhuhai sugeriu que, o Governo de Macau suportasse a tarifa de prémios a ser paga, necessariamente, por parte dos residentes de Macau, de acordo com a situação real. Serão tidos como referência os actuais critérios de classificação dos grupos de destinatários de serviços de cuidados de saúde públicos de Macau, tais como a gratuitidade para os idosos com idade igual ou superior a 65 anos. Os grupos com menos de 65 anos de idade ou que não se incluam em grupos de alto risco devem pagar os prémios.

O assunto continua em discussão com a Administração Nacional de Segurança de Saúde e os Serviços competentes da província de Guangdong e da cidade de Zhuhai. Sobre o seguro de saúde para toda a população de Macau, os Serviços de Saúde encarregaram uma instituição académica para investigar e estudar a implementação. Está previsto que os resultados possam ser apresentados em Outubro próximo, incluindo uma consulta. C.A.