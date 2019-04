“Peixe de Cristal” foi interrompido pela chuva, mas cumpriu objectivos

Durou cinco horas, durante as quais foram simulados 57 acidentes, e contou com a participação de 2.546 pessoas, das quais 360 eram residentes inscritos voluntariamente. O exercício de protecção civil “Peixe de Cristal” decorreu na tarde de sábado e, segundo indica um comunicado dos Serviços de Polícia Unitários (SPU), “foi concluído com sucesso, tendo atingindo os resultados previstos e fortalecido a capacidade de comunicação entre as diversas entidades”. O simulacro decorreu nas zonas da Ilha Verde, Fai Chi Kei, Praia do Manduco, Porto Interior e em Coloane, tendo sido simulada a passagem do super tufão Peixe de Cristal, acompanhado pelos fenómenos de ‘storm surge’ e maré astronómica.

Durante o exercício foi testado o alerta de evacuação através do sistema de alarme sonoro, as viaturas munidas de altifalantes, e foi simulada a divulgação das informações de evacuação e de incidentes através de diversos meios, incluindo uma aplicação móvel. Foram ainda simulados alguns incidentes como o salvamento de trabalhadores enterrados, resgate de residentes retidos pelas inundações e um acidente rodoviário no tabuleiro inferior da Ponte Sai Van. O exercício acabou por ser suspenso durante mais de duas horas e meia na sequência da emissão do aviso de trovoadas para salvaguardar a segurança dos residentes.

O “Peixe de Cristal” teve por objectivo reforçar a capacidade de comando, coordenação, comunicação e resposta a emergências dos membros da Estrutura de Protecção Civil. Durante o exercício foi simulada a emissão do aviso de ‘storm surge’ de grau preto, com graves inundações nas zonas baixas e com o nível da água a ultrapassar 2,5 metros. Foram abertos os seis centros de abrigo e os quatro locais de encontro para pessoas carenciadas e o pessoal das forças de segurança deslocou-se a 1.330 casas durante o aviso de evacuação. C.V.N.