Os chefs e as práticas da gastronomia sustentável

Práticas verdes, visão para uma gastronomia sustentável em Macau, e o papel no desenvolvimento futuro da indústria do turismo da cidade foram alguns dos temas abordados pelos chefs convidados a participar na sessão educativa “Grande Jornada Gastronómica Verde”, promovida pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST) e a National Geographic, na 7ª edição da Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau.

A sessão fez parte duma campanha que decorre até Maio, desenvolvida pela DST e a National Geographic, para promover iniciativas sustentáveis no sector da restauração realizadas em Macau, acção que visa desenvolver Macau como uma Cidade Criativa da UNESCO em Gastronomia, indica uma nota oficial. Entre os chefs convidados esteve Anthony Sousa Tam, do Root; Alex Gaspar, do Sands Cotai Central; Hans Lee Ramussen, do Restaurante Educativo do IFT; Pun Man Kuai, do Herbal Treasures na Studio City; Leong Kin Meng, do Sum Yuen Vegetarian no Templo Pou Tai; assim como o director de desenvolvimento comercial do Wong Chi Kei Noodles, Fei Wong.

Os chefs figuram, também, em vídeos e outros materiais produzidos para a campanha. Algumas das suas práticas incluem a produção da “terra para a mesa”, mediante o recurso a terraços e sistemas de irrigação para cultivo dos ingredientes, com vista à maximização do uso de ingredientes para minimizar o desperdício alimentar. A campanha foi anunciada no “Fórum Internacional de Gastronomia, Macau 2019”, promovido pela National Geographic, e centrado nas práticas sustentáveis do sector de restauração, como a redução do desperdício alimentar. Nos últimos quatro meses, a National Geographic produziu e divulgou vídeos e artigos para localizar e promover práticas sustentáveis no sector da restauração em Macau. C.A.