Macau e Timor-Leste avançam com projecto para cooperação na saúde

Numa cerimónia que decorreu na passada sexta-feira, Macau e Timor-Leste assinalaram o início da implementação do projecto “Hospital Twinning Partnership”, lançado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2009. Este projecto, em que instituições médicas de países e regiões remotas são emparelhadas para aumentar a qualidade e a segurança de saúde, terá um custo previsto para Macau de um milhão de dólares americanos, mais de oito milhões de patacas, dizem os Serviços de Saúde.

O comunicado divulgado refere que este projecto tem como objectivo aumentar a qualidade dos serviços médicos de Timor-Leste, promover as instituições médicas locais, incrementar a capacidade dos profissionais de saúde e ainda aprofundar a cooperação com os países de língua portuguesa no âmbito da saúde. Sem adiantar mais detalhes, é dito que esta cooperação entre os Serviços de Saúde de Macau e as instituições médicas de Timor-Leste será feita através da partilha de experiência e apoio técnico.

Na apresentação deste projecto, Shams Syed, chefe da Divisão de Sistemas de Qualidade e Regulação da OMS, disse que “Macau muito tem feito para progredir na área da saúde, daí acreditar que este projecto pode ajudar o desenvolvimento de Timor-Leste”.

Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, adiantou que o projecto “irá melhorar a qualidade e a segurança dos serviços médicos e de saúde, através da adequação e cooperação, especialmente a cooperação humana, para alguns países ou regiões com cuidados de saúde relativamente pobres”. “Como Macau possui uma boa rede de cuidados de saúde primários, ou seja, na área da clínica geral, irá ajudar Timor-Leste a implementar serviços médicos de clínica geral, particularmente medidas para melhorar o controlo de infecção”, referiu o responsável. Alexis Tam aproveitou para agradecer o apoio dado a Macau pela OMS, bem como a orientação do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China. A.V.