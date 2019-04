Jason Chao alerta para riscos de alteração às regras da cidadania para residentes da RAEM

O ex-presidente da Associação Novo Macau teme que a regra de não ter direito de residência num país estrangeiro possa ser alargada a outras esferas da vida dos cidadãos da RAEM. Jason Chao defende que, para os residentes de Macau, “é melhor” não discutir o assunto da dupla cidadania para evitar que as regras sejam endurecidas.

Catarina Vila Nova

O activista Jason Chao alertou para as desvantagens que uma alteração à Lei da Nacionalidade da República Popular da China poderá trazer aos residentes da RAEM. Num comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, o ex-presidente da Associação Novo Macau defende que as regras “relaxadas” que vigoram em Macau no que diz respeito à dupla cidadania são favoráveis a quem aqui vive, considerando que este é um assunto que deve ser evitado. Isto depois de o jornal Hoje Macau ter noticiado, na passada sexta-feira, que Ho Iat Seng, presidente da Assembleia Legislativa (AL) e candidato a Chefe do Executivo, tem nacionalidade portuguesa.

“Não existe necessidade absolutamente nenhuma do público amplificar a questão da dupla nacionalidade de Ho [Iat Seng]”, defendeu Jason Chao, num comunicado enviado aos órgãos de comunicação social. “Devo alertar para o risco de as regras serem endurecidas no futuro a bel-prazer do Governo chinês. No melhor interesse dos residentes, é preferível ter regras relaxadas de nacionalidade do que regras rigorosas”, argumentou.

De acordo com o Hoje Macau, Ho Iat Seng apresentou um pedido no Consulado-Geral de Portugal em Macau para abdicar da nacionalidade portuguesa, no dia anterior a ter anunciado que se pretendia candidatar às eleições para suceder a Chui Sai On. Em causa está um artigo da Lei Eleitoral que determina que um candidato não deve “possuir o direito de residência em país estrangeiro”. Ainda segundo o diário, o presidente da AL nasceu a 12 de Junho de 1957, em Macau, e, desde então, tem nacionalidade portuguesa e um número de identificação civil.

Com esta notícia, Jason Chao mostrou-se preocupado com a possibilidade de esta norma, que na RAEM se aplica apenas ao Chefe do Executivo, poder ser estendida a outros aspectos da vida política. “Aplicar este requerimento às eleições para a Assembleia Legislativa é uma questão de inserir uma provisão na lei eleitoral. Para além das eleições, estou preocupado com a possibilidade de a regra de não ter residência num país estrangeiro poder um dia ser introduzida noutros aspectos da vida dos residentes de Macau”, alertou. Para o activista pró-democracia, esta regra poderá ser eficaz em “testar” a lealdade dos residentes de Macau à China através da disponibilidade de renunciar à nacionalidade portuguesa.

Jason Chao observa ainda que Ho Iat Seng não precisava de ter renunciado à nacionalidade portuguesa “tão cedo”. Isto porque, de acordo com a Lei Eleitoral do Chefe do Executivo, se um candidato tiver direito de residência num país estrangeiro, deve apenas comprometer-se a desistir dele antes da data da sua tomada de posse. “Por isso, no caso de uma eleição competitiva – o que é altamente improvável – Ho pode esperar para ver se é eventualmente ‘eleito’ antes de pedir formalmente para renunciar [à cidadania portuguesa]. A ‘renúncia antecipada’ mostra uma elevada confiança no seu ‘sucesso eleitoral’”, declara Chao.

A questão adensa-se tendo em conta que a Lei da Nacionalidade da República Popular da China “não reconhece a dupla nacionalidade aos cidadãos chineses” e que a Lei Básica determina que “o presidente e vice-presidente da Assembleia Legislativa devem ser cidadãos chineses”. Citado pelo Hoje Macau, o jurista António Katchi afirmou que “a lei chinesa da nacionalidade, que vigora em Macau, não permite a um cidadão chinês possuir cumulativamente outra nacionalidade”. No entanto, o professor de Direito Constitucional aponta que “a República Popular da China pode admitir a possibilidade de cidadãos chineses possuírem passaporte português, sem que para tanto tenham adquirido a nacionalidade portuguesa”, recordando um esclarecimento do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional.