Ensino superior de Macau conta com quase 35 mil alunos

Quase 35 mil alunos encontram-se a estudar nas instituições de ensino superior de Macau no actual ano lectivo. A maior fatia pertence aos estudantes de licenciatura que são mais de 25 mil. No ano escolar de 2017/2018, contabilizavam-se quase 18 mil residentes de Macau que tinham prosseguido estudos no exterior. Os dados foram avançados na primeira reunião plenária deste ano do Conselho do Ensino Superior, que aconteceu na passada quinta-feira, mas cujo comunicado foi apenas divulgado na tarde do dia seguinte. Na reunião, a Grande Baía esteve em destaque, com dois membros a pedirem mais financiamento para as investigações científicas e medidas de facilitação de intercâmbio na região.

Actualmente, as instituições de ensino superior de Macau contam com um total de 34.279 alunos. Destes, 25.061 encontram-se a frequentar cursos de licenciatura, 6.189 estão matriculados em cursos de mestrado e 2.562 estão inscritos em cursos de doutoramento. Nas instituições de Macau estão empregados 1.531 docentes a tempo integral, dos quais 75% têm o grau de doutor. No ano lectivo passado contavam-se 17.886 residentes de Macau a estudar no exterior. Destes, 2.917 encontravam-se a estudar em instituições que estão nos primeiros 100 lugares do ranking das universidades mundiais da QS. Ainda no ano escolar de 2017/2018 foram publicados cerca de dois mil artigos em revistas internacionais por docentes e investigadores de instituições de ensino superior de Macau.

Na reunião plenária do Conselho do Ensino Superior, realizada na passada quinta-feira, mas cujo conteúdo apenas foi divulgado em comunicado ao final da tarde do dia seguinte, um dos membros propôs que o Governo disponibilize mais financiamento para apoiar as investigações científicas das instituições de Macau. Um outro membro que também não é identificado pediu que sejam facultadas medidas de facilitação para os especialistas e académicos do interior da China que venham fazer intercâmbio para Macau. C.V.N.