Conselheiros das Comunidades Portuguesas em Xangai com Marcelo

Rita Santos e José Pereira Coutinho vão acompanhar a comitiva da visita à China do Presidente da República portuguesa na passagem de Marcelo Rebelo de Sousa por Xangai. Ao PONTO FINAL, o deputado referiu que quer falar com o Presidente da República acerca da facilitação das importações e exportações entre Portugal e a China, “servindo-se da plataforma de Macau”.

José Pereira Coutinho, na qualidade de conselheiro das Comunidades Portuguesas, e Rita Santos, presidente do Conselho, vão esta noite juntar-se a Marcelo Rebelo de Sousa na sua passagem por Xangai, regressando, na noite de terça-feira, com o Presidente da República de Portugal para Macau. Segundo José Pereira Coutinho, durante esta visita, os conselheiros querem mostrar ao Presidente os trabalhos desenvolvidos na Ásia e Pacífico, “no tocante às resoluções dos problemas relacionados com trabalho, permanência e pensões de aposentação”. “Outra questão tem a ver com a facilitação de importações e exportações recíprocas servindo-se da plataforma de Macau”, adiantou o também deputado e presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), acrescentando que “as questões tarifárias incidentes nos produtos portugueses será um dos pontos cruciais” no diálogo com Marcelo Rebelo de Sousa.

Além disso, Pereira Coutinho referiu ainda que os conselheiros vão acompanhar a comitiva de Marcelo Rebelo de Sousa no seminário económico intitulado “Why Portugal?”, onde, além do Presidente da República portuguesa, vão ainda falar o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, o presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Luís Castro Henriques, o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, e Wang Zhixiong, presidente da Federação para a Indústria e Comércio de Xangai. A.V.