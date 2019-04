Atrair turistas de Portugal a Macau pode passar por dar formação a agentes de viagem

Para o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) é necessária uma maior aposta na formação dos agentes de viagens, para que estes apresentem Macau como um destino apetecível. Encerrou ontem a 7ª edição da Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau, a maior de sempre, com o dobro da área de exposição e 835 expositores, provenientes de 53 países e regiões, da Ásia, Europa, América, África e Oceania.

Cláudia Aranda

O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, afirmou na passada sexta-feira que “é necessária uma maior aposta no âmbito da formação dos agentes de viagens”, para que estes possam apresentar Macau como um “destino apetecível”, refere uma nota do Governo. O responsável, que esteve em Macau para participar na 7ª edição da Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau, manifestou a preocupação num encontro, a 26 de Abril, com o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam.

O Governo da RAEM está apostado em aumentar o número de visitantes de Portugal, com iniciativas de promoção organizadas pelo Centro de Promoção Turística de Macau em Portugal, como a campanha “Sentir Macau – Portugal”. No encontro, Alexis Tam adiantou que “Macau tem um papel importante a desempenhar no âmbito turístico no projecto da Grande Baía”. Neste sentido, o Governo “tem vindo a trabalhar com as administrações do turismo de Hong Kong e Guangdong para promover pacotes multi-destinos”.

Em declarações à agência Lusa o presidente da APAVT adiantou que a distância de Macau à Europa faz com que o mercado turístico do território tenha “de ser vendido” numa combinação com outros países asiáticos. Na opinião de Pedro Costa Ferreira, Macau deve apostar no mercado das reuniões empresariais devido aos “serviços hoteleiros fantásticos” que o território tem.

Sobre a proposta do Governo de Macau de incentivar os operadores turísticos a desenvolverem itinerários multidestinos nas cidades e territórios da Grande Baía, Pedro Costa Ferreira acredita que “a curto prazo” será pouco provável que estes pacotes tenham boa aceitação por parte de clientes ocidentais.

Portugal com procura por visitantes da Expo Turismo

Portugal, Brasil e Angola foram os países que aparentemente despertaram mais curiosidade da parte de alguns dos visitantes que durante o fim-de-semana passaram pelo pavilhão da China e dos Países de Língua Portuguesa, um dos destaques da 7ª edição da Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau, que encerrou ontem constatou o PONTO FINAL numa visita ontem à feira. “Alguns ‘stands’ têm tido mais afluência do que outros, Portugal por exemplo tem tido bastante, o Brasil mais ou menos, Angola”, disse Miguel, um dos sete estudantes do Instituto Politécnico de Macau, do curso de tradução de Chinês – Português, que estavam ontem de serviço, encarregues de promover cada um dos países a eventuais clientes chineses. Segundo os estudantes, os curiosos perguntavam coisas como “áreas de investimento, condições para obter o visto, o que é que o país tem para oferecer e para visitar”. Carolina, por exemplo, que representava Cabo Verde, contou que houve quem perguntasse apenas, “o que é, onde fica”. Os visitantes eram “tanto do continente, como de Hong Kong e Macau”, afirmou, Catarina. “Muitas pessoas chegam-nos a falar em cantonês, muitas delas já vêm com planos sobre o que visitar em Portugal”, diz Catarina, acrescentando que vêm para pedir recomendações: “Onde ficar, que percurso fazer”. As dicas adquiriram-nas através “de outras pessoas que já visitaram o país ou porque leram em algum lado”, explica Miguel.

Voos para a América Latina, via Hong Kong

Ontem, no último dos três dias que durou a 7ª edição da Expo Internacional de Turismo, o público circulava bastante à vontade nos corredores do evento. Afinal, a Expo Turismo de 2019 foi a maior de sempre, com o dobro da área de exposição em relação ao ano passado, atingindo os 22 mil metros quadrados. As estatísticas relativas ao número de visitantes que se deslocaram à Expo, que o ano passado atraiu 40 mil visitantes, só vão ser conhecidas hoje, referiu a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) ao PONTO FINAL.

No Pavilhão Latino-americano, com a bandeira da Associação de Macau para a Promoção de intercâmbio entre a Ásia-Pacífico e a América Latina (MAPEAL), o seu representante, António Carrillo Lopez, explicou que sexta-feira, dia destinado a profissionais, e sábado também, “foram dias bons, e que a companhia área e a agência de viagem ali representadas fizeram muitos contactos com empresários chineses”.

No pavilhão, onde estiveram representantes da Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Equador, México, Panamá, Peru, Uruguai e Venezuela, destacou-se a presença, pela primeira vez, da companhia aérea turca. A Turkish Airlines esteve ali a promover as suas ligações, via Hong Kong e Istambul, com cidades sul-americanas como Havana, Cidade do Panamá, Caracas, Bogotá, São Paulo e Buenos Aires. A companhia que já voa para 308 destinos em 124 países, vai lançar a 21 de Agosto de 2019, um voo para o México com uma rota triangular de Istambul para a Cidade do México e Cancun, disse, entretanto, ao PONTO FINAL, Philis Ho, Gestora de Media e Marketing da companhia.

Este ano o número de expositores aumentou para 835, num total de 452 empresas e entidades de turismo, provenientes de 53 países e regiões, da Ásia, Europa, América, África e Oceania. O pavilhão dedicado às “Celebrações do 20.° Aniversário do Estabelecimento da RAEM” foi um dos sete destaques do evento, que enfatizou, também, o papel de Macau na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” e na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, além do intercâmbio entre a China e os Países de Língua Portuguesa.