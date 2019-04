Absolvido o director de jornal acusado de difamar conselheiros das Comunidades Portuguesas

Lam Chong, director do jornal San Va Ou, foi, na passada sexta-feira, absolvido pelo Tribunal Judicial de Base (TJB) no caso de alegada difamação que envolvia os conselheiros das Comunidades Portuguesas José Pereira Coutinho, Rita Santos e Armando de Jesus. Segundo uma nota do Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, não ficaram provados os crimes pelos quais cada um dos assistentes pedia o pagamento de 56 mil patacas de indemnização.

José Pereira Coutinho, Rita Santos e Armando de Jesus tinham acusado Lam Chong da prática, em autoria moral e na forma consumada, de um crime de difamação qualificada, e da prática, por abuso de liberdade de publicação de notícia, de outros dois crimes de difamação qualificada. O TJB proferiu o acórdão, concluindo que, “por não terem sido dados por provados os factos essenciais constantes da acusação, absolveu o arguido da prática dos três crimes de difamação qualificada, em autoria material e na forma consumada, pelos quais o mesmo vinha acusado”.

Cada um dos assistentes pedia uma indemnização de 56 mil patacas. “Relativamente aos pedidos de indemnização cível deduzidos pelos três assistentes contra o arguido, o Tribunal Colectivo julgou-os improcedentes, por não terem sido provados factos relevantes”, lê-se no comunicado.

Em 2017, Lam Chong tinha publicado, no jornal que dirige, um artigo de opinião intitulado “A parte portuguesa violou a Declaração Conjunta Sino-Portuguesa”. Este artigo sugeria que os três conselheiros cobravam cerca de 18 mil yuan para tratarem da emissão ou renovação de passaportes portugueses. Os conselheiros negaram as acusações e avançaram, depois, com um processo contra o director do jornal.

O PONTO FINAL tentou obter uma reacção por parte de Rita Santos e de José Pereira Coutinho, mas sem sucesso. O advogado dos conselheiros, Bruno Nunes, também não quis comentar a decisão do TJB nem indicou se irá apresentar recurso. A.V.