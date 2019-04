A cidade como palco de contraste e transformação, na lente de Nuno Cera

São os contrastes da região, à boleia de todas as transformações que vive, que Nuno Cera pretende mostrar em “Cidade Desfocada”, exposição que se apresenta na Casa Garden até 26 de Maio. “Interessa-me perceber como é que a cidade está a crescer, como é que o capital está a mudar a cidade”, explicou o fotógrafo ao PONTO FINAL.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

É com um cavalete de onde pende uma fotografia feita no terraço do Grand Lisboa que Nuno Cera recebe os visitantes da exposição “Cidade Desfocada”, na Casa Garden, da Fundação Oriente. “Uma fotografia um bocadinho estranha, uma imagem tecnológica, até irreal”, descreve o fotógrafo, que esteve a fotografar Macau numa residência artística entre Setembro e Outubro do ano passado. Agora, Nuno Cera mostra o resultado numa mostra que quer evidenciar os contrastes de Macau, de Hong Kong e de Cantão. No fim, para pôr a realidade da região em perspectiva, recorda-se o projecto “Futureland”, com fotografias de nove mega-cidades.

“Cidade Desfocada” mostra 17 fotografias e dois vídeos realizados numa residência artística de Nuno Cera em Macau, entre Setembro e Outubro de 2018. Com base em Macau, mas estendendo-se a Hong Kong e Cantão, Nuno Cera quer mostrar as transformações e os contrastes das cidades. “A exposição relaciona-se com o território, a paisagem urbana, a arquitectura, situações de luxo, de detritos e de ruína. A exposição tem por base estes eixos”, explica o fotógrafo de Beja, acrescentando que “Macau é um território em que esses contrastes são muito visíveis e podem estar muito próximos”.

“Estou sempre muito interessado nas transformações das cidades, como é que as cidades crescem, como é que as pessoas estão a viver a cidade”, indica Nuno Cera, referindo que já esperava encontrar essas oposições, entre o novo e o velho, o luxo e o degradado: “Estava à procura dessas dualidades e estava muito interessado em ter uma imagem da transformação e do passado, porque, em Macau, essa situação é muito visível”. Para o fotógrafo, em Macau, “é bastante fácil ter, numa só imagem, esses dois momentos”. “Interessa-me perceber como é que a cidade está a crescer, como é que o capital está a mudar a cidade”, afirma.

No início, o conceito desta exposição não era este, diz o fotógrafo que já tinha passado por Macau, para uma outra residência artística entre 1999 e 2000. Era, sim, captar as mudanças no território nos últimos 20 anos. “Durante estes 20 anos, a cidade transformou-se muito, cresceu, não havia o Cotai, por exemplo, e o meu interesse foi também voltar a um certo tipo de fotografia que eu fazia nessa altura, ou seja, ir para a rua, fotografar sem grandes preocupações, mais ou menos livremente, sem nada muito fixo e, no final, fazer uma selecção de imagens”, referiu. Sobre a mais recente residência artística, Nuno Cera aproveitou também para fazer um registo de obras arquitectónicas portuguesas, como a Escola Portuguesa de Macau ou o Hotel Estoril, por exemplo. “Já que estava aqui, quis aproveitar para fazer este registo dessa arquitectura, que também pode mudar brevemente”.

Na primeira passagem por Macau, o foco estava no novo aeroporto. “O objectivo era fotografar o novo aeroporto e havia um interesse muito especial sobre os não-lugares, sobre o trânsito, a velocidade, era o que me interessava na altura”, refere, acrescentando que a ideia era fazer um livro, que acabou por não se realizar. Ainda foi ponderada a apresentação desse arquivo nesta exposição, 20 anos depois, “mas não houve tempo”.

OS CONTRASTES, OS NÉONS E AS MEGA-CIDADES

Depois do cavalete com a fotografia no Grand Lisboa, começam a verificar-se os contrastes. Do lado direito da sala, há, novamente, uma imagem do interior do Grand Lisboa, por oposição à imagem de uma ruína, “que contrapõe uma situação de luxo a uma situação de lixo”, descreve Margarida Saraiva, curadora da exposição. Do outro lado da sala, há um auto-retrato do fotógrafo, dentro do MGM, em contraste com a fotografia exposta ao lado, de um pormenor “menos tratado” da cidade de Cantão. À frente, uma fotografia de Hong Kong ao lado de uma fotografia de Macau.

Na segunda sala encontram-se dois vídeos. “Um vídeo de 40 minutos, relativamente longo, dividido em oito blocos, em que filmo Macau, Cantão e Hong Kong, é um registo de viagem, quase. Filmo a arquitectura portuguesa, os casinos, não nas salas de jogos, mas nos restaurantes e nos espaços de passagem. Para reforçar a ideia dessa dualidade”, descreve o fotógrafo. O segundo vídeo, de sete minutos e meio, mostra apenas a cidade de Hong Kong.

Também nessa sala está um conjunto de ‘ready-made’ de sete néons recolhidos em Macau, “objectos muito escultóricos, muito bonitos”, diz o artista. Segundo Margarida Saraiva, “esta é a primeira vez na história da arte contemporânea que se usa o corpo morto do néon, reinterpretado enquanto ready-made”. Os néons “foram muito utilizados na arte contemporânea e têm sido coleccionados pela M+ Hong Kong como elementos absolutamente fundamentais da identidade visual do Delta do Rio das Pérolas, mas eles coleccionam apenas néons que funcionam”, explica.

A última sala da exposição é dedicada ao projecto “Futureland”, que levou Nuno Cera a fotografar, entre 2008 e 2010, nove das maiores metrópoles do mundo: Istambul, Cairo, Dubai, Los Angeles, Cidade do México, Xangai, Jacarta e Bombaim. “Eu estava muito focado, naquele momento, em perceber como é que as cidades estão a crescer, ir para os subúrbios, perceber como é que as pessoas estavam a viver, como é que seria o crescimento da cidade, os territórios do futuro”, indica o fotógrafo, apontando que, nestas cidades, o crescimento “acontece de maneiras muito parecidas, os subúrbios são muito parecidos, os condomínios, há uma repetição do processo”.

“Desde o início, pensámos que era importante trazer este ‘Futureland’ para Macau”, com o objectivo de, refere o fotógrafo, “pôr tudo em perspectiva”. O fotógrafo quis mostrar como é que as cidades crescem, tendo em conta que Macau também está a crescer “rapidamente”. Ainda assim, Macau “não tem nada a ver” com estas nove cidades, “é um território muito especial”, aponta.