Wong Sio Chak quer aumentar fiscalização aos agentes de segurança

Na passada sexta-feira, um agente da Polícia Judiciária (PJ), que estava ao serviço com excesso de álcool no sangue, provocou um acidente de viação. Ontem, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, considerou que este “é um caso muito grave” e disse querer aumentar os poderes da Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Wong Sio Chak falou ontem, à margem da cerimónia de abertura do posto operacional de bombeiros da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, sobre o caso do investigador criminal da Polícia Judiciária (PJ) que, estando ao serviço e ao volante de um carro da PJ, provocou um acidente de viação, verificando-se depois que este teria excesso de álcool no sangue. O secretário para a Segurança referiu agora que as normas de conduta dos agentes vão ser revistas e que quer dar mais força à Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança de Macau. A PJ confirmou ter instaurado um processo disciplinar ao agente em causa.

“É um caso muito grave e nós vamos tratá-lo com celeridade”, começou por dizer o secretário. Quanto às medidas da sua tutela para lidar com casos semelhantes, Wong Sio Chak avançou que as normas de conduta vão ser revistas. O secretário para a Segurança disse que é necessário rever os poderes da Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança de Macau: “Também vamos pensar se é possível atribuir mais poderes à comissão para elevar o nível de fiscalização”. Para já, esta iniciativa está ainda em estudo, mas, no futuro, o reforço dos poderes da comissão irá ser feito através da revisão do respectivo despacho do Chefe do Executivo, que deverá estar concluído em Junho, adiantou o secretário. O governante disse ainda que, quanto à hipótese de legislação para estes casos, “será pouco provável” que avance durante o actual mandato do Governo.

Sobre as medidas disciplinares a aplicar a este agente em concreto, Wong Sio Chak disse apenas que “estão previstas no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública (ETAPM), há um capítulo regulamentar para isto”. “Eu, como secretário, vou continuar a reforçar este tipo de trabalhos com muita determinação”, disse. O governante confirmou o processo disciplinar instaurado pela PJ e, questionado sobre a possibilidade de o agente ser expulso do organismo, Wong Sio Chak disse apenas que a hipótese “depende do processo disciplinar”.

Esta é a segunda infracção de agentes da segurança ocorrida este ano. Em Março, um técnico administrativo dos bombeiros também tinha tido um acidente de viação, verificando-se, depois, que tinha álcool em excesso no sangue. Segundo os números do gabinete de Wong Sio Chak, em 2018 registaram-se dez casos de infracções de agentes da segurança, em 2017, verificaram-se 16 e, em 2016, 11. “Há uma tendência de diminuição”, constatou Wong Sio Chak, sublinhando que “não vamos esconder estes casos”.

Sobre este caso em particular, a PJ confirmou ao PONTO FINAL que um investigador criminal da PJ, que se encontrava ao serviço e a conduzir um veículo do organismo, embateu contra um motociclo e que, depois de submetido ao teste de alcoolemia, o resultado mostrou que o agente tinha 0.73 gramas de álcool no sangue. “A PJ reitera ter sempre exigido, a todo o seu pessoal, a obediência à lei e o cumprimento da disciplina com rigor, e está muito atenta às infracções dos subordinados, irá portanto tratar com rigor este caso, nunca tolerando absolutamente qualquer infracção”, lê-se na resposta da PJ, acrescentando que, além do processo disciplinar instaurado, foi dado conhecimento deste caso às chefias de todas as sub-unidades, pedindo-lhes que “controlem as actividades dos seus funcionários, relembrando-lhes o cumprimento da lei e da disciplina”.

__________________________________

Secretário espera que posto fronteiriço de Qingmao abra no final do ano

Wong Sio Chak diz esperar que o novo posto fronteiriço de Qingmao comece a funcionar no final deste ano. “A tutela da Segurança espera que abra até ao final do ano, mas isso depende do secretário Raimundo [do Rosário]”, referiu o governante depois da cerimónia da abertura do posto operacional de bombeiros na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Recorde-se que, no final do ano passado, o secretário para os Transportes e Obras Públicas já tinha dito que este posto fronteiriço não começaria a funcionar este ano. O secretário para a Segurança referiu que a sua tutela está a preparar-se para a abertura ainda este ano: “A tutela da Segurança vai fazer a preparação para isso, nomeadamente em equipamentos e recursos humanos”. Para este novo posto fronteiriço, Wong Sio Chak adiantou que os recursos humanos “não são um grande problema”, já que “a maioria [dos visitantes] vai recorrer às passagens automáticas e, assim, vai ser preciso menos pessoal”. A.V.