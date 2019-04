Quem domina as infra-estruturas 5G está “em controle de tudo”

A tecnologia 5G está aí ao virar da esquina e quem dominar as infra-estruturas subjacentes vai estar “em controle de tudo”, daí que a segurança cibernética seja uma preocupação real, alertou ontem Sergi Figuerola, um dos oradores da Cimeira Internet + Cidade Inteligente 2019. Ao PONTO FINAL, o representante da Huawei na cimeira, Nick Guang Lu, afirmou que a empresa, que os EUA baniram por razões de segurança nacional, rege-se pela leis locais de cada país. A chinesa Huawei é o maior provedor de equipamentos de telecomunicações do mundo.

Num futuro próximo, “a tecnologia 5G vai-nos ligar a tudo, e quem controlar a infra-estrutura vai poder controlar tudo, aparelhos e pessoas, o que significa que a segurança cibernética torna-se uma grande preocupação”, disse ontem ao PONTO FINAL Sergi Figuerola, director executivo de ciência e tecnologia da empresa de Barcelona, i2cat, um dos oradores da sessão da manhã da Cimeira Internet + Cidade Inteligente 2019, promovida pela Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia. O tema da sessão era “Cidade Inteligente orientada para as Pessoas”. A expectativa é que a tecnologia possa impulsionar o desenvolvimento de cidades inteligentes, com aplicação na gestão urbana, como os resíduos, transportes, controle de cheias, energia.

Para o especialista, a tecnologia 5G é já “inevitável”. A tecnologia está a caminhar a passos largos, com as operadoras a prepararem-se para o lançamento comercial da quinta geração móvel, e organizações como a União Europeia a centrarem-se nas questões de segurança cibernética que esta nova tecnologia levanta.

Mas, para o investigador espanhol, há outras preocupações: “Há questões como a Europa ter que dar o salto, tem que apressar-se e assegurar-se que estamos ao mesmo nível de desenvolvimento do que as outras regiões. O que é claro agora é que os fabricantes chineses estão um passo à frente dos europeus, por exemplo a Huawei está de certa forma mais avançada do que a Nokia e Erickson e temos que estar seguros que estamos no mesmo nível em termos de competição”, sublinhou.

A empresa chinesa de telecomunicações Huawei é o maior provedor de equipamentos de telecomunicações do mundo, que concorre com a sueca Ericsson e a finlandesa Nokia. A empresa tem enfrentado um intenso escrutínio no Ocidente devido à sua alegada relação com o Governo chinês e acusações de que o seu equipamento poderia ser usado para espionagem. Os Estados Unidos da América (EUA), Nova Zelândia e Austrália proibiram o uso de tecnologia e equipamentos da empresa por razões de segurança.

Ao PONTO FINAL, Nick Guang Lu, director de Tecnologia da Huawei Technologies, que foi também orador na sessão matinal de ontem, reconheceu ser esta “uma questão muito sensível”. “Temos vindo a trabalhar de perto com os países europeus para implementar a tecnologia 5G nos países europeus, compreendemos que o Governo dos EUA esteja contra a Huawei, mas nós apenas nos limitamos a cumprir a lei porque a nossa acção passa por aplicar as leis locais, nós seguimos as regras e os padrões dos diferentes países”, afirmou o representante da marca. O responsável acrescentou que a Huawei está presente “na maior parte dos países da Europa, na venda de infra-estruturas 5G”. Na dianteira da corrida comercial de serviços de internet 5G está a Coreia do Sul, o Japão, os EUA, a China e a Europa.

“Os Governos estão agora a aperceber-se de que não se trata apenas de uma infra-estrutura, mas que pode ser uma infra-estrutura crítica dos Governos e dos Estados, e vai dar muito poder a quem quer que controle esta infra-estrutura”, sublinhou o espanhol.

“Um problema que nós estamos a enfrentar na Europa é o facto de que há diferentes tipos de legislações em cada região, ou seja, diferentes tipos de licenças e de acordos, entre Governos e operadora, tudo está a acontecer neste momento na Europa”, adiantou o especialista de Barcelona. Para já a tecnologia 5G ainda está ao nível do “business-to-business”, “ainda não há telemóveis, nem os utilizadores podem ainda interagir, é algo que está ao nível da indústria e o que temos são projectos-piloto, as operadoras estão a instalar as antenas e estações-base, mas, para já, os primeiros a beneficiar são a indústria, e, mais tarde, os utilizadores”, explicou Sergi Figuerola.

O especialista prevê que, até 2023, “o cenário esteja completo, será a altura para termos internet para cidades inteligentes, o que significa, cidades pró-activas”. Entretanto, no mês passado, os Estados-membros da União Europeia foram aconselhados a avaliarem os riscos de segurança cibernética relacionados com a tecnologia 5G, com vista a uma avaliação em todo o bloco europeu. O objectivo é que os países da UE acordem até o final do ano medidas para mitigar os riscos. Desta forma, a UE contorna os pedidos dos EUA para proibir a Huawei Technologies, deixando para os países da UE decidir se querem ou não proibir qualquer empresa por razões de segurança nacional. A Áustria, Bélgica, República Checa, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Holanda, Lituânia e Portugal preparam-se para licitar licenças 5G este ano, enquanto outros seis países deverão fazê-lo no próximo ano.