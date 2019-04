Israelitas querem cooperar com Macau na área da cibersegurança

Especialistas israelitas da Universidade de Telavive mostraram interesse em colaborar com o Governo e as universidades de Macau para lidar com ameaças como a cibersegurança, o terrorismo e o ciberterrorismo. Os peritos marcaram presença ontem na Cimeira da Internet + Cidade Inteligente 2019. O evento prossegue hoje no Venetian.

Cláudia Aranda

Claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Macau planeia para o futuro tornar-se uma cidade inteligente. Mas “a cidade inteligente tem muitas implicações em muitas áreas, uma é a segurança cibernética, outra é disponibilizar das tecnologias que permitam fornecer os recursos da cidade inteligente aos cidadãos”, disse ontem ao PONTO FINAL Jacob Mendel, Director do Instituto de Investigação de Blockchain de Hogeg, Coller School of Management, Universidade de Telavive. O especialista falava à margem da Cimeira Internet + Cidade Inteligente 2019, onde fez uma apresentação sobre “Cidade Inteligente e Desenvolvimento da Internet das Coisas”. O ciclo de conferências prossegue hoje no Venetian.

A cibersegurança, o terrorismo e o ciberterrorismo são as ameaças actuais e do futuro, considera Jacob Mendel, manifestando interesse em estabelecer uma parceria com o Governo e as universidades de Macau para “criar uma cidade segura” que permita detectar ameaças, com recurso à tecnologia Blockchain. “Somos especialistas neste tipo de pesquisa e procuramos cidades e países para cooperação. Macau, uma cidade com milhões de turistas, requer uma segurança cibernética especial para identificar quem está realmente a entrar para jogar e aproveitar a cidade e outros que possam ser suspeitos e que já estejam identificados pelas agências de segurança”.

Jacob Mendel defende que uma das medidas de segurança cibernética a tomar é analisar muito bem a tecnologia que se pretende utilizar antes de a aplicar. No entanto, “se os protocolos de segurança não foram implementados correctamente desde o início, é simplesmente impossível dizer que a tecnologia é segura. Felizmente, há especialistas em diferentes domínios que dão logo sinal nos testes iniciais e fazem o aviso para que a tecnologia possa ser reparada antes de ser lançada”, disse.

Mitigar o risco

O problema coloca-se ao nível de qualquer nova tecnologia. “Toda a avaliação de segurança, toda a mitigação de risco precisa de ser feita com antecedência, só depois de passar a verificação e certificação é que poderá ser fornecida aos cidadãos. Quando o utilizador usa o seu telemóvel espera que seja seguro, espera que o provedor do serviço faça tudo para o proteger, a si, à sua empresa ou organização. Mas se a tecnologia fundamental é fraca, então isso não nos ajudará, por isso é expectável que haja a intervenção de um regulador que deverá suspender aquela tecnologia até que seja reparada”, defendeu.

O professor referiu, ainda, que “importa que haja uma boa implementação da tecnologia, é preciso verificar e validar depois da implementação. No final, nós os utilizadores que usamos o dispositivo, precisamos de ter a certeza que o dispositivo é implementado de forma segura, de acordo com os regulamentos e as especificações, e esta é a parte que ainda falta em muitos domínios”.

Em todo o caso, “privacidade e cibersegurança andam de mãos dadas e isso vale para qualquer nova tecnologia. O Blockchain é uma tecnologia fantástica, mas se não abordarmos a questão da privacidade e da cibersegurança com o Blockchain correctamente será uma barreira igual, como em qualquer outra tecnologia, nomeadamente o 5G”. O professor refere que a experiência em Israel, na sua universidade e centro de pesquisa, passa por usar “avaliadores externos”. “As empresas costumam usar a cooperação em dois domínios, ou trabalhando com especialistas da área para avaliar a implementação ou, em paralelo, trabalham com académicos e laboratórios de pesquisa, que têm especialistas capazes de aconselhá-los sobre como esta implementação deve ser feita correctamente”.

Meir Buber, executivo sénior de desenvolvimento de recursos da Universidade de Telavive, adiantou que a sua instituição, que já recebeu alunos de Macau integrados em cursos de Verão, está numa fase avançada para avançar com colaborações, com o apoio do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia de Macau, que promove a Cimeira da Internet. O próximo objectivo é que o professor Jacob Mendel estabeleça uma colaboração com o Governo de Macau ou com as universidades por forma a realizarem projectos conjuntos no seu campo de pesquisa, que é o Blockchain, acrescentou.

Privacidade, segurança, liberdade

Em resposta à questão se os Governos não estão a interferir demasiado nos campos da privacidade e da liberdade individual em nome da segurança o especialista admitiu que a conciliação entre aqueles direitos é um desafio. “Queremos construir uma sociedade segura, mas, por outro lado, queremos privacidade”, frisou Jacob Mendel. Lembra o professor que, actualmente, há sistemas de inspecção de identidade um pouco por todo, seja por reconhecimento facial ou biométrico, há câmaras de videovigilância, as pessoas estão constantemente a ser filmadas, as matrículas das suas viaturas são registadas, o telemóvel acumula informação, há sensores um pouco por todo o lado. Também os bancos e as operadoras de telecomunicações armazenam dados. A questão está em como é que essa informação é usada e por quem, e se existe a possibilidade de fazer a análise desses dados sem violar a privacidade. O especialista defende que a recolha e armazenamento dessa informação deve ser feita por uma entidade validada pelos governos, sendo que a análise dos dados só poderá ser realizada mediante uma autorização, que permita a verificação de dados apenas quando há indício de crime.

Cidades inteligentes

No percurso até se tornar uma cidade inteligente, Macau vai ter que avaliar as tecnologias que lhe servem. O especialista israelita, Jacob Mendel, defende que a tecnologia que vai ser “muito disruptiva em todo o mundo” é o Blockchain, especialmente nas cidades inteligentes. Segundo Mendel, o “Blockchain cria um ambiente que proporciona aos cidadãos, e ao município de Macau, a possibilidade de aceder a todas as instalações da cidade inteligente de forma segura”. Os dados podem ser enviados para o Blockchain, “com privacidade, devido à aplicação da tecnologia zero-knowledge proof”. Significa que os dados estão inscritos no Blockchain, encriptados, “você pode verificar, mas não pode ler. Posso verificar os dados sem realmente divulgar os dados em si. Permitirá que investigadores façam múltiplas pesquisas sem violar qualquer informação confidencial”. Sugere o especialista que o Blockchain possa ser aplicado pelos casinos, que podem carregar os dados dos seus clientes num ambiente “seguro, imune, que não permite modificar os dados, por isso as pessoas terão mais confiança neste sistema”, já que, hoje em dia, os dispositivos eletrónicos são muito vulneráveis à pirataria. O especialista sugere, até, a criação de uma criptomoeda própria de Macau, com recurso à tecnologia. Em todo o caso, alerta Jacob Mendel, não se trata de considerar o Blockchain como “a chave para todos os problemas da ciência da computação”. “Se você quiser usar o Blockchain, tal como qualquer outra tecnologia, faça a análise e pense cuidadosamente, porque é que o quer usar, existe uma razão económica para usá-lo? Resolve o problema? É a tecnologia certa para resolver o problema?”. Entretanto, uma das críticas a este sistema de criptografia é que uma vez inserida, a informação não pode ser apagada. Explica o especialista que esse é o conceito básico do mecanismo do Blockchain”. “Ao excluir um registo, automaticamente se quebra a cadeia de confiança, você passa imediatamente a poder verificar se algo foi excluído. Por definição, os dados introduzidos, que já estão na cadeia, não podem ser excluídos, sem que não seja identificado que os dados foram eliminados”. Daí que, por princípio, o utilizador deve antes “considerar com antecedência que tipo de dados quer inscrever no Blockchain”.