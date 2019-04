Inclusividade e diversidade são particularidades da cultura de Macau, diz Chui Sai On

Ontem, em Pequim, o Chefe do Executivo defendeu que Macau tem como particularidades a “inclusividade e a diversidade”. Inserido num painel intitulado “entendimento entre os povos”, a propósito da segunda edição do fórum “Uma Faixa, Uma Rota”, Chui Sai On referiu que é através do sector do turismo que vai ser feita essa “ligação entre os povos”.

“Macau, enquanto uma das cidades da China que se abriu mais cedo para o exterior, é uma cidade de renome pela sua história e cultura, caracterizadas pelo intercâmbio entre as culturas chinesa e ocidental”, disse Chui Sai On na sua intervenção, citada em comunicado do Governo. Para o Chefe do Executivo, “a inclusividade e a diversidade, que são umas das particularidades da cultura de Macau, e os valores tradicionais da harmonia e integração da sociedade, são boas provas do espírito da Rota da Seda”.

No painel sobre o “entendimento entre os povos”, o líder do Governo de Macau referiu que a região está empenhada na construção do “centro mundial de turismo e lazer” para, assim, “criar laços de ligação entre os povos”. “Vamos criar uma base de ensino e formação na área do turismo e alargar o âmbito e estreitar a cooperação turística com os países ao longo de “Uma Faixa, Uma Rota”. Outro dos factores que pode ser um meio de ligação entre os povos é a medicina tradicional chinesa, indicou Chui Sai On em Pequim. “Damos ênfase ao desenvolvimento do sector da medicina tradicional chinesa, fazendo da medicina chinesa um veículo privilegiado de ligação entre os povos”, disse.

Também em Pequim, Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, participou numa série de debates no âmbito do fórum. O secretário disse que Macau continua a desenvolver o seu papel de plataforma entre a China e os países de língua portuguesa, o turismo, o sector das convenções e exposições, o sistema financeiro, a medicina tradicional chinesa e as indústrias criativas. Lionel Leong adiantou ainda que Macau se prepara para criar três trajectórias de cooperação económica e comercial: interior da China-Macau-Portugal-União Europeia; interior da China-Macau-Brasil-América Latina; e interior da China-Macau-Moçambique e Angola-África. A.V.