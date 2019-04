Detectadas novas incongruências na proposta de lei das agências de emprego

São inconsistentes as regras previstas na lei das agências de emprego e o diploma que rege a contratação de trabalhadores não-residentes. Se, por um lado, um diz que estes trabalhadores podem ser recrutados directamente por uma agência, o outro diz que estas entidades estão impedidas de prestar serviços de apresentação de emprego aos não-residentes.

Catarina Vila Nova

Catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

A 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), que tem em mãos a proposta de lei das agências de emprego, descobriu uma inconsistência entre este documento e a lei que regula a contratação de trabalhadores não-residentes. Diz este último que “os trabalhadores não residentes podem ser recrutados directamente pelo empregador ou através de uma agência de emprego licenciada”, mas o diploma em análise pela comissão determina que está vedado às agências de emprego “prestar serviços de apresentação de emprego a não residentes ou trabalhadores não residentes que permaneçam na RAEM”.

“A regra vigente diz que é admissível os empregadores [e as agências] contratarem directamente os trabalhadores não-residentes. Mas nesta proposta de lei diz que é vedado. Os deputados manifestaram preocupações, uma vez que esta regra constitui uma imparcialidade para as agências de emprego”, disse Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente da AL, após a reunião com o Governo para discutir a Lei da Actividade de Agência de Emprego. No artigo das proibições, este diploma determina que ficará vedado às agências de emprego “prestar serviços de apresentação de emprego a não residentes ou trabalhadores não residentes que permanecem na RAEM”. Já a Lei da Contratação de Trabalhadores Não Residentes, actualmente em vigor, diz que “os trabalhadores não residentes podem ser recrutados directamente pelo empregador ou através de uma agência de emprego licenciada”.

Já na semana passada tinham sido detectadas inconsistências entre a lei das agências de emprego e a Lei das Relações de Trabalho no que diz respeito aos honorários a cobrar pelas agências de emprego. A lei vigente determina que não podem ser efectuados descontos que excedam um sexto da remuneração de base do trabalhador, enquanto que a proposta de lei prevê que as agências de emprego possam cobrar até 50% da remuneração de base do primeiro mês de trabalho dos trabalhadores.

Vong Hin Fai revelou ontem dados avançados pelo Governo quanto às agências de emprego que violaram a norma que determina que apenas podem inscrever trabalhadores que sejam portadores de título de permanência temporária ou de documentos que os habilitem a residir no território. Em 2015, foram abertos 40 processos, no ano seguinte este número baixou para 28, mas aumentou exponencialmente para 172 em 2017. No ano passado o número de casos baixou significativamente para apenas sete. Os valores das multas aplicadas foram de 380 mil patacas em 2015, 270 mil em 2016, 1,6 milhões em 2017 e de 40 mil no ano passado. Em 2017 foram ainda canceladas as licenças de duas agências de emprego, o que constitui “a sanção mais grave na lei”, explicou o deputado.

Com a reunião de ontem ficou concluída a discussão da segunda versão da proposta de lei. Segue-se agora a terceira do diploma aprovado na generalidade no hemiciclo em Janeiro de 2018. “O mais importante é que a terceira versão se articule com o regime a pensar pelo Governo sobre a identificação da qualidade de turistas”, disse Vong Hin Fai.