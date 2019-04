Akasaka Café fechou portas sem pagar salários em falta

Desde segunda-feira que o Akasaka Café está encerrado. Os 10 trabalhadores, que há meses recebem apenas uma pequena parte do salário, continuam com os contratos e blue cards válidos, mas podem ter que abandonar o território a qualquer momento se a empresa declarar falência.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O Akasaka Café, que há meses tem vindo a pagar apenas uma ínfima parte do vencimento dos trabalhadores, fechou na passada segunda-feira. Por enquanto, os 10 funcionários continuam com os contratos e os blue cards válidos, mas esta situação pode rapidamente inverter-se, se a companhia declarar falência, obrigando-os a regressar ao país de origem. Segundo relatou uma das empregadas ao PONTO FINAL, o gerente afirmou que a empresa não tem dinheiro para pagar os salários em falta e está a exercer pressão sobre os cinco trabalhadores que apresentaram queixa na Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) para a retirarem. A DSAL confirmou ontem a este jornal estar a acompanhar o caso.

A situação arrasta-se há mais de um ano, como revelou o PONTO FINAL no início do mês, pelo menos para Maria (nome fictício). Recentemente, uma solução tinha sido encontrada para resolver (ainda que parcialmente) o problema: uma pessoa tinha-se mostrado interessada em adquirir a companhia e saldar 40% da dívida do actual dono, sendo os restantes 60% pagos pelo actual proprietário. Estava tudo combinado e os funcionários preparavam-se para assinar novos contratos no passado dia 15 de Abril. Mas o dia chegou e passou e nada aconteceu. Quatro dias depois, foi dito aos empregados que o potencial comprador já não estava interessado. “Disseram-nos para desistir do caso na DSAL para que ele fique interessado outra vez. Ele [o gerente] está a pedir-nos para assinarmos uma carta a dizer que vamos desistir do caso”, revelou a trabalhadora não-residente de nacionalidade filipina.

“[O gerente] disse que a empresa já não tem dinheiro nenhum para nós. Ele disse que se nós desistirmos do caso na DSAL podemos continuar com os nossos vistos, mas se não desistirmos do caso eles vão cortar os nossos vistos”, disse Maria. De acordo com a empregada de bar, os contratos e os blue cards dos 10 funcionários vão expirar no dia 20 de Julho. No entanto, se a empresa declarar falência, os funcionários, na sua maioria filipinos, serão obrigados a abandonar o território. “Nós queremos continuar com os nossos blue cards até Julho porque queremos candidatar-nos a outros trabalhos, mas nesta situação é bastante difícil encontrar outro emprego”, lamentou.

Entretanto, no passado domingo, o gerente informou os funcionários de que o restaurante iria encerrar a partir do dia seguinte. “No dia 21 de Abril o gerente disse-nos para não irmos trabalhar no dia 22 de Abril. O gerente não nos disse se a empresa iria apenas deixar de operar por um período de tempo e iria reabrir mais tarde. Não nos disse nada. Apenas disse para não irmos trabalhar no dia seguinte”, relatou. Apesar de os trabalhadores continuarem com os contratos válidos, Maria não espera continuar a ser paga. “Claro que não estamos à espera disso porque na última reunião que tivemos disseram-nos que não havia mais dinheiro para nós”, afirmou.

Mesmo depois de o restaurante ter fechado portas, apenas cinco trabalhadores continuam com o processo na DSAL: quatro actuais mais um que se despediu no ano passado, mas que se juntou aos colegas para denunciar a situação. Maria estima que o grupo de empregados que tem o caso a correr na DSAL tenha a receber mais de 200 mil patacas. “A DSAL disse-nos que ainda está a reunir informação e a aguardar pela resposta do patrão, mas ninguém está a responder. A DSAL disse-nos para reunirmos provas e listarmos os salários em atraso para eles poderem calcular quanto dinheiro é que a empresa nos deve. A DSAL não recebeu nenhum documento da empresa, por isso estão a pedir-nos a nós”, disse.

“A DSAL diz que continua a enviar cartas, mas a empresa não está a cooperar nem está a enviar nenhum documento que lhes foi pedido”, disse Maria, acrescentando que o organismo “vai continuar a enviar cartas”. Segundo lhe foi dito pela inspectora responsável pelo processo, o caso poderá chegar aos tribunais “em Junho ou Julho”. “Ainda falta muito tempo até o caso chegar ao tribunal e nós não sabemos se ainda vamos estar cá porque a imigração não nos disse nada e não sabia que a empresa tinha parado de operar”.

O PONTO FINAL tentou contactar o gerente do restaurante, mas até ao fecho desta edição não foi possível obter nenhuma resposta. A DSAL confirmou ontem estar a acompanhar o caso, mas não adiantou mais informações alegando “segredos da empresa e dos trabalhadores”. “Este caso ainda não terminou. Nós estamos a dar acompanhamento e vamos fazê-lo o mais rápido possível”, garantiu o organismo.