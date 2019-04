Prisão para quatro líderes do Occupy: “Não acredito que os tribunais decidam os casos sem qualquer consideração política”

Quatro penas de prisão efectiva. Quase cinco anos depois, foi este o desfecho do Occupy Central, manifestação que se materializou no Movimento dos Guarda-chuvas, que levou milhares de pessoas a clamar nas ruas de Hong Kong pelo direito de escolher quem as governa. Benny Tai, Chan Kin-man, Shiu Ka-chun e Raphael Wong passaram já a noite de ontem na cadeia.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

“Felizmente, o pior cenário não aconteceu para os nove [líderes] do Movimento dos Guarda-chuvas”. A reacção é do activista Jason Chao às sentenças ontem conhecidas dos nove líderes do Occupy Central, movimento que, em 2014, paralisou o distrito financeiro de Hong Kong numa luta de 79 dias pelo sufrágio universal do Chefe do Executivo. Quatro foram condenados a penas de prisão de até 16 meses e três receberam penas de prisão suspensas, quando, por cada crime, poderiam passar até sete anos atrás das grades. A sentença de Tanya Chan foi adiada para 10 de Junho, depois de o seu advogado ter revelado que a deputada sofre de um tumor cerebral e terá de ser operada de urgência. Benny Tai, Chan Kin-man, Shiu Ka-chun e Raphael Wong foram já ontem levados para o estabelecimento prisional de segurança máxima Lai Chi Kok, onde dezenas de apoiantes deram corpo a uma vigília pelos activistas.

As penas mais pesadas recaíram sobre Benny Tai, professor de Direito, e Chan Kin-man, professor de Sociologia, condenados a 16 meses de prisão. A mesma sentença foi dada a Chu Yiu-ming, ministro da Igreja Baptista de Hong Kong, mas suspensa durante dois anos por questões de saúde e considerando os seus anos de contribuição para a sociedade. O deputado Shiu Ka-shun e Raphael Wong, vice-presidente da Liga dos Sociais Democratas, foram condenados a oito meses de prisão efectiva. Para Benny Tai e Shiu Ka-shun, em causa está mais do que o tempo que vão passar na cadeia. Tai arrisca-se a perder a sua posição na Universidade de Hong Kong e Shiu pode ser destituído do Conselho Legislativo (LegCo). Em Hong Kong, um deputado pode perder o seu mandato se for condenado a uma pena de prisão de mais de um mês ou se estiver ausente do LegCo por mais de três meses sem justificação.

O ex-deputado Lee Wing-tat e o antigo líder estudantil Eason Chung receberam uma pena de prisão de oito meses suspensa por dois anos. O juiz Johnny Chan teve em consideração a idade de Chung, hoje com 26 anos, e os anos de serviço de Lee. Os 25 anos de Tommy Cheung, ex-líder estudantil, foram também determinantes para ter recebido como pena 200 horas de trabalho comunitário a serem cumpridas dentro de um ano. Dos nove líderes, apenas Tanya Chan ficou sem conhecer a sua sentença ontem, adiada para 10 de Junho. O advogado da deputada revelou que a sua constituinte tem um tumor cerebral – “do tamanho de uma bola de ping-pong”, disse a própria na sua página de Facebook – e que terá que ser submetida a uma cirurgia de emergência dentro de duas semanas. Tanya Chan vai continuar em liberdade até 10 de Junho.

Ao aplicar a sentença, o juiz afirmou que os arguidos não demonstraram qualquer arrependimento pelos distúrbios causados. “Por arrependimento não digo que tinham de desistir das suas convicções e exigências políticas. É um pedido de desculpas que a comunidade merecia por parte dos arguidos, mas que nunca recebeu”, disse o magistrado. O advogado Steven Kwan, em representação do “Occupy Trio” – Benny Tai, Chan Kin-man e Chu Yiu-ming – disse que os dois académicos iam interpor recurso da sentença. Também Robert Pang, advogado de Shiu Ka-chun, confirmou que o seu constituinte vai recorrer tanto da sentença, como da condenação.

“OS DIREITOS CIVIS AINDA NÃO FAZEM PARTE DOS VALORES NUCLEARES DA MAIORIA DAS PESSOAS DE MACAU”

“Acredito que o sistema judiciário de Hong Kong e as autoridades centrais de Pequim consideraram possíveis reacções fortes da sociedade no caso de serem aplicadas sentenças muito pesadas”, afirmou Jason Chao, em declarações ao PONTO FINAL. “Felizmente, o pior cenário não aconteceu para os nove [líderes] do Movimento dos Guarda-chuvas. As sentenças de prisão foram ligeiramente mais curtas do que estava à espera”, admitiu o antigo presidente da Associação Novo Macau, que diz não ser um “positivista judicial”. “Não acredito que os tribunais decidam os casos sem qualquer consideração política”.

Jason Chao, que engrossou as fileiras do Movimento dos Guarda-chuvas, declarou que “o movimento personifica os esforços desta geração na luta pacífica por direitos políticos nos territórios sob controlo chinês”. “As acções foram largamente não-violentas, mas foram sujeitas ao uso excessivo da força pela polícia”, defende o activista. Este foi um dos argumentos apresentados pela defesa em tribunal, que procurou provar que foi o uso de gás lacrimogéneo pela polícia que levou o caos ao centro da cidade.

O democrata disse conhecer pessoalmente Tommy Cheung e Shiu Ka-chun. “O Shiu convidou-me para discursar em Admiralty [em Hong Kong], em Outubro de 2014, para dar o meu apoio ao movimento em nome da sociedade civil de Macau. Eu disse que todos estávamos em Admiralty por vontade própria”, recordou Chao, descrevendo o deputado como “um trabalhador dedicado”. “O papel de [Tommy] Cheung no movimento excedeu em muito o que pessoas comuns da sua idade seriam capazes de fazer”, afirmou Jason Chao, relembrando que o jovem activista esteve presente numa manifestação em Macau, em Dezembro de 2013, pelo sufrágio universal.

Com o fim do Movimento dos Guarda-chuvas, sem serem cumpridas as aspirações dos manifestantes, Jason Chao observa que os governos de Hong Kong, China e Macau “têm aumentado os seus esforços para suprimir as liberdades de manifestação e expressão dos cidadãos”. “O que me preocupa é que os direitos civis ainda não fazem parte dos valores nucleares da maioria das pessoas de Macau. Prevejo que a sentença dos líderes do Movimento dos Guarda-chuvas não vá reunir solidariedade por parte da maioria das pessoas de Macau”, lamenta. “Contudo”, alerta, “a sentença vai reforçar o efeito assustador, que já existe, na dissidência política”.