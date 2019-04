Metade da família candidata a habitação económica deve ser residente permanente, defende Novo Macau

A Associação Novo Macau apresentou ontem um conjunto de propostas de alteração à Lei de Habitação Económica, actualmente em discussão em sede de comissão na Assembleia Legislativa. A manutenção da idade mínima dos candidatos nos 18 anos e a exigência de que metade dos membros do agregado familiar sejam residentes permanentes foram algumas das sugestões avançadas em conferência de imprensa.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

A proposta de revisão da Lei de Habitação Económica em análise na Assembleia Legislativa (AL) prevê que apenas o representante do agregado familiar candidato deva ser residente permanente, mas a Associação Novo Macau quer ir mais longe e propõe que pelo menos metade dos membros da família cumpra esta condição. Esta foi uma das sugestões de alteração ao diploma ontem apresentadas em conferência de imprensa por Rocky Chan, membro da direcção da associação. A organização pró-democracia mostrou-se contra o aumento da idade mínima dos candidatos de 18 para 25 anos e espera que sejam os deputados, e não o Chefe do Executivo, a definir a forma da pontuação a atribuir no concurso.

“De forma a melhor distribuir os nossos recursos de habitação pública, de forma mais justa, nós pensamos que, pelo menos metade dos membros do agregado familiar, devem ser residentes permanentes”, afirmou ontem Rocky Chan. A proposta do Executivo determina que residentes permanentes podem apenas ser os representantes do agregado familiar com um mínimo de 25 anos de idade. Segundo explicou Chan, tanto o Governo como a maioria dos membros da 1ª Comissão Permanente da AL, que tem em mãos este diploma, concordam com esta sugestão. Isto de acordo com o deputado Sulu Sou, vice-presidente da Novo Macau, que esteve ontem presente na conferência de imprensa, mas apenas prestou declarações aos jornalistas de língua chinesa.

Outra sugestão da Associação Novo Macau, que, de acordo com Rocky Chan, reuniu consenso entre os deputados, prende-se com a manutenção da idade mínima dos candidatos nos 18 anos. “Nós estamos contra o aumento da idade dos candidatos dos 18 para os 25 anos porque achamos que não faz sentido. Quando uma pessoa tem 18 anos já é adulta e tem os mesmos direitos e obrigações que uma pessoa de 25 anos”, argumentou o membro da direcção. “Achamos que isto é discriminatório”, afirmou. Aquando da votação na generalidade deste diploma na AL, foram vários os deputados que se mostraram contra esta alteração, justificada pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas com a escassa oferta de habitação pública.

Uma alteração do Governo que colheu o apoio dos deputados e da Associação Novo Macau foi a reintrodução do sistema de pontuação e o abandono do sorteio para atribuição das fracções. Contudo, a organização pró-democracia entende que os detalhes deste mecanismo devem ser definidos pela AL e não pelo Chefe do Executivo, como está previsto na proposta de lei. A Novo Macau insiste que, à semelhança do que acontece nos concursos para habitação social, seja criada uma lista de espera, algo a que o Executivo não se tem mostrado disposto a ceder. “Dantes, quando nos candidatávamos a uma habitação pública, sabíamos em que lugar da lista estávamos e quanto tempo iria demorar para termos uma casa”, apontou o democrata.

Estas sugestões, recordou Rocky Chan, foram já apresentadas pelo deputado Sulu Sou ao Chefe do Executivo, em Janeiro, sob a forma de propostas de alteração à lei. Desde então, disse o membro da Novo Macau, não houve qualquer resposta, mas a associação está confiante de conseguir reunir o apoio dos restantes deputados. “Estamos optimistas, mas, se eles não concordarem com todas as nossas sugestões, nós vamos reunir a opinião pública para provar ao Governo que as nossas ideias são justas e correctas”, afirmou.