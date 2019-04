Macau quer alargar serviços sociais e cuidados a idosos na Grande Baía

O Governo quer alargar a experiência de Macau às cidades da Grande Baia, no âmbito de auxílio técnico, formação e partilha de informação, para ampliar a prestação de serviços e cuidados a idosos de Macau que residam nessas metrópoles. Tang Kit Fong, chefe de Departamento de Estudos e Planeamento do IAS, referiu que “há muitos idosos de Macau que querem viver na Grande Baía”. Falta agora promover este tipo de cuidados e alargar os serviços.

O Governo quer criar as condições para obter benefícios sociais para os residentes de Macau nas cidades da Grande Baia e estabelecer um intercâmbio entre serviços de cuidados a idosos e de voluntários nessas cidades, informou ontem Tang Kit Fong, chefe de Departamento de Estudos e Planeamento, do Instituto de Acção Social (IAS). Para o efeito, o IAS assinou, em finais de Março, a 29, um Acordo-Quadro para o fomento da cooperação entre as cidades que integram a Grande Baía Guangdong–Hong Kong–Macau em matéria dos assuntos municipais com os Serviços de Assuntos Municipais das nove cidades que integram a Grande Baía, que são Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Zhaoqing, bem como com o Labour and Welfare Bureau e o Social Welfare Bureau de Hong Kong. O objectivo é promover a cooperação e o desenvolvimento dos assuntos municipais e serviços sociais na Grande Baia.

“A cooperação tem a ver principalmente com o que podemos fazer para obter benefícios sociais para os residentes de Macau também nas cidades da Grande Baía, e também tem a ver com o serviço de apoio a idosos, o intercâmbio e trabalho de voluntários para a área de serviços sociais”. Assim como na “partilha de informações na área de serviços sociais e de assuntos municipais”, explicou Tang Kit Fong, no final da primeira sessão plenária do Conselho de Acção Social de 2019.

Este é um trabalho a desenvolver até Dezembro de 2020 e, além de prever um intercâmbio de voluntários, pretende “introduzir a experiência de Macau nessas cidades, principalmente na área da formação e partilha de informação sobre serviço social”, acrescentou a responsável.

Sobre os voluntários, estes “podem ser residentes ou não-residentes, desde que tenham vontade de prestar serviço de voluntariado”, devendo haver uma organização por detrás com capacidade para fazer o planeamento e uma prestação sistemática de cuidados, disse Tang Kit Fong. Por sua vez, o chefe da Divisão de Desenvolvimento Profissional e Planeamento, Leong Ka Fai, clarificou que “qualquer residente de Macau, seja chinês ou português, pode participar individualmente ou integrado numa organização nesse trabalho de voluntariado”.

O IAS prometeu que vai fazer a análise do ambiente concreto das cidades, e das zonas, para constatar se há procura desse serviço e verificar se é possível que organizações de Macau possam desenvolver esse tipo de serviços de apoio em qualquer uma das cidades. Para já, o IAS “vai introduzir esta possibilidade às instituições de solidariedade social existentes em Macau e apresentar as diferenças sociais entre as várias cidades da Grande Baía às organizações interessadas”, referiu a responsável. “A intenção é introduzir a nossa experiência principalmente no âmbito de auxilio técnico, de maneira a desenvolver os serviços sociais de Macau nas cidades da Grande Baía”.

Tang Kit Fong referiu que “há muitos idosos de Macau que querem viver na Grande Baía”. Falta agora promover este tipo de cuidados e alargar os serviços. “Há muitos idosos de Macau que querem viver na Grande Baia e, se nós promovermos este tipo de serviço, o período de adaptação é melhor, porque os idosos de Macau já estão habituados com o modo de funcionamento dos lares de Macau e nós assim podemos alargar os serviços”, afirmou a responsável.

O IAS adiantou que “já existem lares de idosos não-lucrativos a desenvolver actividade na China, ou seja, nas cidades da Grande Baía, segundo as regras actuais, alguém já está a fazer”. Mas que, para o futuro, “autorizar ou não-autorizar” novas actividades “depende das autoridades municipais das cidades da Grande Baia, da China, em conformidade com o acordo-quadro assinado, que “serve como uma plataforma para estimular mais actividades deste tipo, para avançar mais para a integração”, concluiu a responsável.