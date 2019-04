A Macau, o 25 de Abril chegou tarde e com jet lag

Foi a 26 de Abril que, a Macau, chegaram as primeiras notícias do 25 de Abril. O fuso horário, a escassez de informações e a demora na aplicação de alguns dos valores de Abril faz com que Jorge Fão diga que Macau “não teve um 25 de Abril a sério”. João Rui Guerra da Mata recorda que, no colégio, teve de rezar para que Portugal não fosse invadido pelos “extraterrestres” dos comunistas. A Revolução dos Cravos faz 45 anos e o PONTO FINAL falou com quem transitou de regime em Macau.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

“O meu pai estava preocupadíssimo, tinha dois irmãos a estudar em Portugal e não havia notícias, só recebemos um telegrama no dia 27 de Abril, do seu irmão, com duas palavras: ‘estamos bem’”, recorda Manuel das Neves, antigo director da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ). Depois do 25 de Abril, que a Macau só chegou a 26, as mudanças não foram imediatas. Ao PONTO FINAL, quem passou a data em Macau recorda o pouco entusiasmo e as perseguições que se seguiram ao golpe militar. Jorge Fão, antigo deputado, refere mesmo que Macau “não teve um 25 de Abril a sério” e que, depois da Revolução, “não se instalou logo a democracia”. Ao confirmarem-se as notícias de um golpe de Estado em Portugal, que pôs fim a um regime ditatorial que vigorava desde 1933, em Macau “não houve grande reacção, as pessoas estavam muito cautelosas”, indica Manuel das Neves. Isabel Marreiros, directora da creche da Santa casa da Misericórdia, diz só ter sentido diferenças pós-25 de Abril quando, mais tarde, foi estudar para Lisboa, e o realizador João Rui da Guerra Mata, aos dez anos, teve de rezar por Portugal, “para que os comunistas não invadissem” o país.

Foi com cepticismo que Jorge Fão, actual presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC), reagiu às primeiras notícias de um golpe de Estado em Portugal: “Eu não acreditei imediatamente, eram notícias provenientes de muito longe, não havia a certeza de que isto era verdade”. Depois de confirmar com os jornais de Hong Kong, no dia seguinte, Jorge Fão diz ter ficado “satisfeito”. “Finalmente ficámos livres, era um regime muito autocrático, só um grupinho de pessoas é que ditava as regras e as outras diziam ‘ámen’”, refere.

Com 27 anos em 1974, Jorge Fão recorda que, “na altura, houve só umas buzinadelas de uns carros, havia pessoas provenientes de Portugal e pessoas que estiveram a estudar em Portugal, esses manifestaram-se, mas não foi assim uma coisa do outro mundo”, até porque “Macau viveu sempre uma vida pacata, criticava-se, mas criticava-se nos cafés, ninguém tinha coragem de mandar uma boca, havia medo”.

A democracia não chegou a 25 de Abril, nem a 26. “O 25 de Abril não veio logo para Macau. Macau, praticamente, não teve um 25 de Abril a sério”, diz Jorge Fão, que justifica a afirmação: “Todos os que criticavam o Governo, mesmo depois do 25 de Abril, foram pessoas que ficaram logo estigmatizadas, afastadas, eram perseguidas”. “Não se instalou logo a democracia em Macau”, afirma, acrescentando que “as coisas mudaram a par e passo”.

REZAR PARA QUE OS COMUNISTAS NÃO INVADISSEM PORTUGAL

“Estava-se horas infinitas à espera de uma ligação para Macau, a minha avó queria telefonar a dizer o que se estava a passar em Lisboa no 25 de Abril e eram horas para se conseguir estabelecer uma ligação”. Também foi com ‘delay’ que o realizador João Rui Guerra da Mata recebeu a notícia, tinha dez anos. “Eu, na altura, andava no Colégio Santa Rosa de Lima, e aquilo que eu me lembro melhor é de ter chegado ao colégio e ter passado a manhã na capela a rezar por Portugal”, recorda, continuando: “Depois, cheguei a casa assustadíssimo porque as madres e os padres de Santa Rosa de Lima nos puseram a rezar para que os comunistas não invadissem Portugal, é uma memória muito clara que tenho”.

Mais tarde, foi o pai, que viria a ser um dos fundadores do Centro Democrático de Macau (CDM), quem lhe explicou o que acontecera: “Eu, devido aos filmes que via, pensava que os comunistas eram extraterrestres, e cheguei a casa apavorado porque Portugal estava a ser invadido por extraterrestres. Foi o meu pai que me explicou que os comunistas podiam ser muitas coisas mas, realmente, extraterrestres não eram, e que não era isso que estava em causa”.

A 26 de Abril, as primeiras imagens do golpe militar foram vistas através da televisão de Hong Kong. “Recordo-me de estar a ver as imagens do 25 de Abril na televisão inglesa de Hong Kong, até porque em Macau não havia televisão”. “Logo que os militares tomaram o poder, não se soube imediatamente se aquilo era um golpe de esquerda ou de direita, porque havia uma direita que não estava satisfeita com o rumo que Marcello Caetano estava a dar ao país. Com a diferença horária e com a dificuldade de comunicações, mesmo os militares estavam um pouco confusos em relação ao que se estava a passar em Portugal”, frisa.

Para João Rui Guerra da Mata, a transição de regime em Macau “foi bastante pacífica”. Socorrendo-se das memórias dos pais, o realizador refere que “o 25 de Abril demorou um bocadinho a chegar a Macau, as forças conservadoras têm um peso muito forte”.

Depois, “segundo o que a minha mãe me diz, em Macau não mudou nada”, refere, acrescentando: “Em Macau as coisas não mudam, ao longo dos anos as coisas continuam da maneira como sempre foram”. Na prática, houve apenas uma troca de governadores, entrou Garcia Leandro e saiu Nobre de Carvalho, “saiu um indivíduo nomeado pelo Estado Novo e entrou um governador pró-MFA”. Também o cineasta recorda as perseguições que se seguiram, em particular ao comandante Catarino Salgado, que pertencia ao Movimento das Forças Armadas (MFA) e que acabou expulso de Macau já em 1975. João Rui Guerra da Mata acabou por sair de Macau em 1976, acompanhando o pai, o comandante Guerra da Mata, que também terá saído do território em circunstâncias semelhantes, mas que ainda estão por explicar: “Ter-se-á passado qualquer coisa, que o meu pai não pôde continuar a missão em Macau”.

“NÃO HOUVE GRANDE REACÇÃO, AS PESSOAS ESTAVAM MUITO CAUTELOSAS”

Na altura com 15 anos, Manuel das Neves tinha na agenda um torneio de hockey em campo em Hong Kong e a Revolução em Portugal quase o fez perder a viagem. “No dia 27 de Abril havia um campeonato de estudantes de hockey e eu estava na selecção de estudantes de Macau. O meu pai estava preocupadíssimo, tinha dois irmãos a estudar em Portugal e não havia notícias, só recebemos um telegrama no dia 27 de Abril, do seu irmão, com duas palavras: ‘estamos bem’. Só depois desse telegrama é que o meu pai me autorizou a ir para Hong Kong para ir fazer parte da selecção de hockey em campo”.

Também ao antigo director da DICJ, entre 1997 e 2015, foi a imprensa de Hong Kong que deu a notícia: “Nós soubemos através de Hong Kong, vimos algumas fotos da tropa na rua, no Rossio. Só depois é que soubemos do sucesso da Revolução”. Manuel das Neves recorda que “a 26 ainda não sabíamos nada, havia rumores, algumas pessoas sabiam de qualquer coisa, mas ninguém tinha coragem de divulgar a notícia”. Ainda assim, quando se soube em Macau do golpe militar, “não houve grande reacção”: “As pessoas estavam muito cautelosas, as pessoas estavam com receio de emitir algum comentário”.

Tal como João Rui Guerra da Mata, também o pai de Manuel das Neves foi um dos fundadores do CDM. “O meu pai foi sempre mais para a esquerda do que a favor do regime, então foi uma alegria. Depois de termos a certeza de que estava tudo bem e de que a Revolução tinha sido um sucesso, uma parte de Macau – que sempre foi muito conservadora – recebeu a notícia com muita alegria”.

Também com 15 anos, Isabel Marreiros recorda que foi o pai que a informou do 25 de Abril. Ainda assim, “para os meus pais não houve grande mudança, não houve grande reacção em casa, com algum receio”. Macau, na opinião da directora da creche da Santa Casa da Misericórdia, também não registou mudanças após a Revolução de Abril: “Nós não sentimos mexer muito na estrutura da escola, nem a nível do Governo de Macau”.

Foi estudar para Lisboa em 1977 e foi aí que se começaram a sentir as diferenças, “senti que as coisas não eram como eram”. “Fui estudar para Portugal com 16 anos e, como aí já lidava com estudos e uma estrutura de organização de educação, aí já senti a diferença”, diz, explicando: “Havia coisas que tínhamos de adquirir por nós próprios, subsídios de estudos, apoios, não se sentia uma estrutura organizada”. “Na própria estrutura da universidade onde estava, a Universidade João de Deus, sentia que as coisas não estavam fixas, estáveis, estavam movediças e não era assim dantes, isto soube através de colegas mais velhas porque eu tinha entrado naquela altura”, diz. Apesar da instabilidade, essa mudança foi “para melhor”. “Lisboa começou a ser mais cosmopolita, as coisas começaram a abrir-se mais, os jovens tinham acesso a mais informação, senti as coisas instáveis, mas a melhorar”.

Nos jornais, estendeu-se a censura mais nove dias

Em Macau, a censura manteve-se até ao dia 4 de Maio. Nas edições da Gazeta Macaense, consultadas pelo PONTO FINAL, até ao dia 4 de Maio de 1974 ainda se lê nos cabeçalhos “visado pela censura”. É a 27 de Abril que surge a primeira notícia sobre a Revolução dos Cravos, intitulada “A hora presente da Nação”, dando conta da constituição da Junta de Salvação Nacional e do discurso ao país proferido pelo general António Spínola, destacando que a Junta Militar se havia comprometido a garantir a “integridade multi-continental” de Portugal. A 30 de Abril, a Gazeta Macaense noticiava que o então governador de Macau, Nobre de Carvalho, se iria manter no cargo mesmo com a Revolução. Nobre de Carvalho acabaria por ser substituído por Garcia Leandro a 19 de Novembro de 1974. A.V.

Conferência e jantar-concerto nas celebrações de Abril em Macau

Esta noite, a propósito das comemorações do 25 de Abril, a Casa de Portugal em Macau organiza um jantar-concerto na Torre de Macau, pelas 19h30. Durante o jantar vão actuar “Os Vocalistas” e os “80 & Tal”. O preço é de 350 patacas para os sócios e 450 para os não-sócios. Além disso, no Clube Militar, os 45 anos do 25 de Abril vão ser assinalados com uma conferência com o juiz conselheiro Júlio Pereira, intitulada “25 de Abril, uma Revolução inspiradora”. Esta conferência acontece no Salão Stanley Ho do Clube Militar, pelas 17 horas do próximo sábado. A.V.