Recusado recurso de Sulu Sou para alterar Lei Eleitoral do Chefe do Executivo

O deputado pretendia introduzir um aumento da concorrência na eleição do Chefe do Executivo, mas viu a sua proposta ser rejeitada pelo presidente da Assembleia Legislativa, pela Mesa e, ontem, pelo plenário. Os deputados chumbaram o diploma de Sulu Sou por entenderem que vai contra o Regimento da AL.

Catarina Vila Nova

A Assembleia Legislativa (AL) negou provimento ao recurso apresentado pelo deputado Sulu Sou contra uma decisão da Mesa. Em causa estava uma proposta de alteração à Lei Eleitoral do Chefe do Executivo, que visava impedir a realização de eleições com apenas um candidato, liminarmente rejeitada por Ho Iat Seng, presidente da AL e candidato a Chefe do Executivo. Desta decisão, o pró-democrata recorreu para a Mesa, presidida por Ho Iat Seng, que manteve a deliberação anterior, interpondo posteriormente recurso para o plenário. Este foi ontem amplamente rejeitado pelos deputados, colhendo apenas quatro votos favoráveis. O entendimento dos que votaram contra foi que a proposta visava alterar a estrutura política, algo que está reservado em exclusivo ao Governo.

Com a proposta de alteração, Sulu Sou pretendia que o processo de propositura a Chefe do Executivo fosse reiniciado sempre que o número de candidatos definitivamente admitidos seja inferior a dois. O vice-presidente da Associação Novo Macau, que se tem batido pela eleição por sufrágio universal do líder do Governo, entende que este projecto de lei não vai de encontro ao artigo 104º do Regimento da AL, que reserva a iniciativa legislativa das matérias relacionadas com a Lei Eleitoral da AL, receitas e despesas públicas, estrutura política e funcionamento do Governo em exclusivo para o Executivo. “A revisão da Lei Eleitoral do Chefe do Executivo não se prende com as receitas e despesas públicas ou o funcionamento do Governo, nem com a estrutura política referida no Capítulo IV da Lei Básica”, argumentou.

Opinião contrária foi sustentada pelos outros deputados, nomeadamente, Kou Hoi In, primeiro secretário da Mesa da AL. “Na realidade, a alteração tem a ver com as condições em que a eleição do Chefe do Executivo possa ter lugar. Portanto, a iniciativa legislativa em causa diz respeito ao processo de propositura, o que implica uma alteração ao regime em vigor e à estrutura política”, argumentou. Para Vong Hin Fai, esta alteração implicaria uma “restrição” ao número de membros da Comissão Eleitoral que poderiam apoiar as proposituras de modo a permitir pelo menos dois candidatos, pelo que votou contra. Ella Lei e Leong Sun Iok, ambos da ala dos Operários, rejeitaram igualmente o diploma, não pelo seu conteúdo, mas por entenderem que este envolve a estrutura política.

Somente José Pereira Coutinho e os democratas Ng Kuok Cheong e Au Kam San apoiaram a iniciativa de Sulu Sou. Ng Kuok Cheong justificou o voto favorável para promover um “avanço no nosso desenvolvimento político”. Deputado desde o tempo da Administração Portuguesa, o democrata afirmou que, depois da transferência de soberania, houve um “retrocesso em termos de projectos apresentados pelos deputados”. “Antes de 1999, eu já era deputado e alguns dos projectos eram aprovados pelo plenário. Depois da transição é muito mais difícil apresentar projectos de lei, mesmo seguindo todos os trâmites”, lamentou, recordando a sua recente proposta de lei sobre terras de Macau para gentes de Macau, que não chegou a ser aceite por Chui Sai On.