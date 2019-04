Lei Sindical chumbada pela décima vez: “Será que o Governo não tem esta responsabilidade?”

Por apenas dois votos não passou o projecto de lei sindical de José Pereira Coutinho. A proposta reuniu o apoio de 13 deputados quando precisava de 15 para passar, mas foi rejeitada por 16 votos. Da parca discussão ficaram os apelos ao Governo para avançar com a sua própria iniciativa legislativa.

Dez vezes ainda não foram suficientes para a Assembleia Legislativa (AL) aprovar um projecto de lei sindical. A sétima tentativa de José Pereira Coutinho foi ontem rejeitada pelo hemiciclo, ainda que por uma escassa margem: 13 votos a favor, 16 contra e nenhuma abstenção. O diploma motivou pouco debate, com a maioria dos deputados que se pronunciaram a mostrarem-se a favor da proposta e a lamentarem a inação do Governo nesta matéria. O facto de este ser um direito consagrado na Lei Básica e de Macau ser a única jurisdição chinesa que não legislou a liberdade sindical foram os argumentos apresentados a favor da proposta que, pela décima vez, foi chumbada na Assembleia Legislativa.

“É tempo de colmatar esta lacuna que em nada favorece a imagem da RAEM”, exortou ontem José Pereira Coutinho na apresentação do projecto intitulado “Lei do Direito Fundamental de Associação Sindical”. Organizado em sete capítulos e composto por 45 artigos, o diploma tinha por objectivo “dar cabal cumprimento à Lei Básica” e “colmatar uma grave lacuna existente ainda hoje no ordenamento jurídico da RAEM”. O também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) baseou-se no artigo 27º da Lei Básica, que determina que “os residentes de Macau gozam do direito e liberdade de organizar e participar em associações sindicais e em greves”, bem como nas chamadas de atenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Coutinho frisou ainda que, com a aprovação da lei sindical, “Macau deixará de ser a única jurisdição chinesa onde não existe legislação regulamentadora da lei sindical”.

Para além de José Pereira Coutinho, votaram a favor do projecto de lei os quatro deputados da Federação das Associações dos Operários de Macau (Ella Lei, Leong Sun Iok, Lei Chan U e Lam Lon Wai), os três democratas (Sulu Sou, Ng Kuok Cheong e Au Kam San), bem como Ho Ion Sang, Si Ka Lon, Wong Kit Cheng, Song Pek Kei e Agnes Lam, eleitos por sufrágio directo. Contra a proposta votaram os sete deputados nomeados pelo Chefe do Executivo (Ma Chi Seng, Wu Chou Kit, Pang Chuan, Chan Wa Keong, Iau Teng Pio, Davis Fong e Joey Lao), Angela Leong e Zheng Anting, ambos eleitos pela via directa, e os legisladores indirectamente eleitos Kou Hoi In, Cheung Lup Kwan, Chan Chak Mo, Vong Hin Fai, Chui Sai Peng, Chan Iek Lap e Ip Sio Kai. Tendo em conta as 29 presenças em plenário de ontem, a proposta precisava de 15 votos a favor para passar na generalidade. Falhou por dois.

Ella Lei assinalou que este ano comemora-se o 20º aniversário da transferência de soberania e que, até hoje, continua sem haver uma lei sindical. “Será que o Governo não tem esta responsabilidade? Já discutimos imenso no seio da sociedade, mas qual é a posição do Governo? Não sabemos”, atirou a deputada. Leong Sun Iok sublinhou que mais de metade da população activa de Macau está empregada em grandes empresas, lamentando que “o Governo não tenho apresentado uma proposta de lei”. Song Pek Kei e Si Ka Lon, na declaração de voto, exortaram o Governo a avançar com uma proposta de lei sindical, alertando que “os conflitos laborais se têm vindo a agravar e são mais complexos”.

Ma Chi Seng, um dos poucos deputados que se pronunciou contra a proposta, explicou que votou contra por várias razões: “Primeiro, temos vários mecanismos de protecção dos trabalhadores e convenções internacionais para proteger os direitos dos trabalhadores. Não foi efectuada nenhuma consulta pública e a sociedade está constantemente a mudar, mas o projecto não foi alterado e, por isso, não está de acordo com o desenvolvimento de Macau”. Já Angela Leong, directora executiva da SJM, afirmou ser “necessário o Governo promover a lei sindical” e saudou o “esforço” de Coutinho, mas votou contra porque o Executivo “sempre referiu que vai proteger os direitos dos trabalhadores”.

Esta foi já a décima vez que um projecto de lei sindical foi chumbado na AL desde o estabelecimento da RAEM. A primeira iniciativa foi de Jorge Fão em 2005. Depois anos depois foi apresentada a primeira proposta de Coutinho e, desde então, seguiram-se outras seis: Abril de 2009, Abril de 2013, Abril de 2014, Junho de 2015, Outubro de 2017 e ontem. Em Janeiro e Novembro de 2016 foi a vez de três deputados ligados à FAOM apresentarem os seus próprios projectos, igualmente rejeitados.