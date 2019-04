Deputados vão debater medidas de combate à corrupção na função pública

A Assembleia Legislativa (AL) aprovou ontem três propostas de debate relacionadas com o combate à corrupção no seio da Administração Pública. A primeira, de Agnes Lam, tem por objectivo propor alterações ao Código Penal, aumentando as sanções para as infracçōes disciplinares dos funcionários públicos. Leong Sun Iok sugeriu a criação de um Conselho Especializado para os Assuntos Disciplinares dos Trabalhadores da Função Pública destinado a conduzir processos disciplinares e de instrução independentes, enquanto José Pereira Coutinho insistiu na questão da responsabilização dos titulares dos principais cargos públicos.

“Deve ou não recorrer-se à revisão das disposições do Código Penal sobre as sanções para os crimes de corrupção e prevaricação e para as outras infracçōes disciplinares dos trabalhadores da função pública?”, é o que propõe debater Agnes Lam. A deputada argumenta que o problema reside no “relativamente baixo preço a pagar quer por actos de corrupção activa, quer pelo envolvimento em casos de corrupção por parte de trabalhadores na função pública”. “A pena máxima para a corrupção activa é de três anos de prisão e no sector privado é de seis meses, podendo ser substituída por multa”, pode ler-se na nota justificativa da proposta.

Leong Sun Iok propôs debater a criação de um Conselho Especializado para os Assuntos Disciplinares dos Trabalhadores da Função Pública com competências para instaurar processos disciplinares e de instrução independentes contra os funcionários públicos suspeitos de violar as disposições disciplinares. A proposta de debate visa “promover a edificação da integridade, uniformizar os mecanismos de tratamento das ilegalidades e infracçōes disciplinares cometidas pelos trabalhadores da função pública e reforçar os mecanismos de fiscalização dos titulares dos principais cargos e do pessoal de direcção e chefia”.

A terceira proposta de debate ontem aprovada visa exortar o Governo a rever “com urgência” o actual regime de responsabilização dos titulares dos principais cargos públicos e as respectivas normas de conduta. Na nota justificativa, José Pereira Coutinho afirmou que, após quase 20 anos de existência, a RAEM “continua a ser flagelada com casos de abuso de poderes públicos, nepotismo, despesismo e corrupção”. “Os níveis baixos de uma administração íntegra e incorrupta são factores negativos para o desenvolvimento saudável da economia, não obstante o balúrdio de dinheiro investido em acções de formação”, afirmou o deputado. C.V.N.