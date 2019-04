Deputados querem que restaurantes fora dos hotéis sejam licenciados pelo IAM

Depois de ter ficado estabelecido que os restaurantes dentro dos hotéis são licenciados pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST), os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa questionam qual a entidade que vai emitir as licenças para os restaurantes fora dos estabelecimentos hoteleiros. A DST e o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) estão a discutir o tema e vão apresentar uma solução até à elaboração do parecer da comissão.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na reunião de ontem da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), que analisa na especialidade a proposta de lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros, estiveram presentes representantes da DST e do IAM para discutir a emissão de licenças. Para os restaurantes dentro dos hotéis, já tinha ficado acordado que seria a DST a emitir a licença, e os dois organismos estão agora a discutir quem irá licenciar os restaurantes fora das unidades hoteleiras. Chan Chak Mo, presidente da comissão, adiantou que “alguns [deputados] entendem que todos [os restaurantes fora dos hotéis] têm de ser licenciados pelo IAM”.

“Quanto aos restaurantes dentro dos hotéis, são da competência da DST, mas fora então passam para o IAM ou não?”, questionou Chan Chak Mo, adiantando que “os dois serviços estão a discutir sobre a atribuição dos trabalhos”. Actualmente, fora dos hotéis, o licenciamento de restaurantes é feito pelas duas entidades, tendo em conta as características dos estabelecimentos, os serviços de turismo emitem as licenças para restaurantes de luxo e o IAM para estabelecimentos mais pequenos. Esta alteração pretende uniformizar as licenças, já que “muitas vezes, os requerentes não sabem onde é que devem ir pedir a licença”. “Os dois serviços estão a discutir, mas, até agora, ainda não chegaram a um consenso. Espero que antes da elaboração do nosso parecer eles já tenham uma decisão”, referiu o deputado.

Outra questão abordada pelos deputados desta comissão foi a alteração da finalidade dos espaços para a construção de alojamentos de baixo custo, cujo conceito será introduzido por esta proposta de lei. “Neste momento, temos uma nova classificação de alojamento de baixo custo. Então, no futuro, como é que vai ser calculado o prémio para este tipo de alojamento de baixo custo?”, perguntou o presidente da comissão. O Governo, disse Chan Chak Mo, respondeu que está a discutir com a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) como é que será calculado o valor do prémio a pagar por essa mudança de finalidade. “Não existe, neste momento, alojamento de baixo custo, então há que definir um prémio para este tipo de alojamento. Tem de haver uma nova fórmula para o prémio dos alojamentos de baixo custo”, afirmou.

Na proposta de lei agora em discussão pela comissão fica também estabelecido que, no caso de estabelecimentos que empreguem mais de 30 trabalhadores, é obrigatório o parecer da Direcção de Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), o que “é uma prática vigente”, disse Chan Chak Mo, citando o Governo. O parecer da Polícia de Segurança Pública (PSP) não é necessário porque “normalmente, a PSP não tem nada para apresentar, a não ser que seja sobre o horário de funcionamento dos bares e salas de dança”, concluiu o presidente da comissão.

CAIXA:

“Não estou a perceber essa questão de [conflito de] interesses”, diz Chan Chak Mo

Em resposta a José Pereira Coutinho, o deputado Chan Chak Mo questionou: “Eu peço que façam uma pergunta ao deputado Pereira Coutinho: se houver uma proposta de lei que envolve os funcionários públicos, então ele não vai falar nada?”. “Não estou a perceber essa questão de [conflito de] interesses”, concluiu. Recorde-se que o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) tinha aludido a um possível conflito de interesses dado que Chan Chak Mo é empresário do ramo da restauração e preside à comissão que discute a actividade do sector. A.V.