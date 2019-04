Demissão de Ho Iat Seng da APN aprovada. Segue-se suspensão do mandato de deputado

Ho Iat Seng obteve ontem a aprovação ao pedido de demissão da APN, ficando desimpedido de candidatar-se a Chefe do Executivo. Caso Ho Iat Seng seja aceite como candidato, e até findarem os procedimentos da eleição para Chefe do Executivo, há um efeito de suspensão do mandato de deputado à AL, adiantou Song Man Lei, presidente da CAECE. Até às 16 horas de ontem, último dia do prazo, 81,4% das pessoas colectivas recenseadas haviam indicado um responsável por assinar o boletim de prepositura para a candidatura à Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

O presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng, já obteve a aprovação ao pedido de demissão da Assembleia Popular Nacional (APN). Ao fazer parte dos 12 deputados de Macau à APN, que são membros inerentes e automaticamente incluídos na Comissão Eleitoral que elege o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, estava impedido de se candidatar à eleição ao cargo. A decisão foi tomada ontem à tarde no Grande Palácio do Povo, em Pequim, avançou a TDM – Rádio Macau. A candidatura a Chefe do Executivo por parte de Ho Iat Seng foi anunciada pelo próprio na quinta-feira, 18 de Abril.

Ontem a imprensa em chinês adiantou também que Kevin Ho King Lun, empresário e sobrinho do primeiro Chefe do Executivo da RAEM, Edmund Ho, havia avançado com a candidatura à substituição de Ho Iat Seng na APN. A Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo é composta por 400 membros provenientes de quatro sectores. O quarto sector propõe 50 membros onde se incluem os 12 deputados de Macau à APN, que são membros por inerência do Colégio Eleitoral.

Entretanto, até às16 horas de ontem, 23 de Abril, último dia do prazo, 81,4%, das pessoas colectivas recenseadas haviam manifestado interesse em indicar um representante responsável por assinar o boletim de prepositura, primeiro passo formal para a candidatura à Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo. A percentagem, “semelhante ao mandato anterior”, corresponde a um número de 630 boletins de registo do Representante que assina o Boletim de Prepositura, anunciou a presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE), Song Man Lei. Até às 18 horas esperava-se ainda que mais boletins de prepositura fossem entregues. A partir de hoje, 24 de Abril, e até 7 de Maio decorre o prazo para a candidatura propriamente dita a membros da Comissão Eleitoral.

Em relação à substituição de Ho Iat Seng na Assembleia Legislativa, apesar de deixar claro que essa é uma competência daquele órgão legislativo, Song Man Lei referiu que, “de acordo com a lei eleitoral para o Chefe do Executivo, quando ele [Ho Iat Seng] é aceite como candidato, e até findarem os procedimentos de eleição para o Chefe do Executivo, há um efeito de suspensão do cargo de deputado da AL”. No caso do candidato ser eleito para Chefe do Executivo, o artigo 19.º da Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa, determina que “caso se verifiquem vagas de deputados, eleitos por sufrágio directo ou indirecto, durante a legislatura deve realizar-se eleição suplementar no prazo de 180 dias”. Salvo se “a última sessão da legislatura terminar dentro desse prazo, caso em que não haverá eleição suplementar”. Como não é este o caso, pressupõe-se que, na situação de Ho Iat Seng ser eleito Chefe do Executivo, terá que haver uma eleição para ocupar um lugar de deputado.

Song Man Lei afirmou ainda que a substituição de Ho Iat Seng no Colégio Eleitoral pode ser formalizada até três dias antes da data para a eleição para a Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo. A presidente da CAECE adiantou que nada na lei impede que, se esta substituição não for feita a tempo, este círculo eleitoral possa ter menos de 400 membros. “A lei não proíbe este tipo de situação, ter menos um candidato ou ter menos um membro para a eleição, não é nosso trabalho a autorização da substituição do membro permanente”, afirmou, acrescentando que a lei não prevê uma proibição em avançar para a eleição do Chefe do Executivo, no caso do colégio não reunir os 400 membros. Ou seja, se o colégio apenas juntar 399, a eleição pode avançar, afirmou a juíza, referindo que no colégio vigente só há 388 membros.

De acordo com a lei eleitoral, de 2004, “perde a qualidade de membro da Comissão Eleitoral o membro por inerência que deixe de desempenhar as funções de deputado de Macau à Assembleia Popular Nacional”. Sendo que, “o deputado de Macau à APN substituto deve, até três dias antes da data da eleição do Chefe do Executivo, apresentar uma cópia do cartão de deputado de Macau à Assembleia Nacional Popular e a sua identificação completa à CAECE”. A propositura do candidato a Chefe do Executivo é feita mediante a aposição das assinaturas de pelo menos 66 membros da Comissão Eleitoral no boletim de propositura. A data para a eleição do Chefe do Executivo não está ainda marcada.