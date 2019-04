Coutinho pede processo eleitoral mais transparente e próximo dos eleitores

O deputado José Pereira Coutinho pediu mais oportunidades para os membros da Comissão Eleitoral poderem questionar os candidatos a Chefe do Executivo quanto ao seu programa eleitoral. Recordando as duas últimas eleições, o legislador apontou que muitos dos eleitores reclamaram da falta de contacto com Chui Sai On, argumentando que será do “maior interesse” dos membros do colégio eleitoral conhecerem o mais possível os programas eleitorais. Isto para evitar que estas eleições sejam marcadas “como uma farsa”, atirou, durante o período de intervenções antes da ordem do dia da sessão plenária de ontem da Assembleia Legislativa.

Relembrando as eleições de 2009 e 2014, Coutinho afirmou que, “na altura, muitos dos eleitores se queixaram de que não tinha havido oportunidades de se encontrarem pessoalmente com o candidato, nem tempo suficiente para poder formular directamente perguntas sobre o seu programa político”. “Por isso, este ano caberá às entidades responsáveis melhorar a condução do processo de eleição do futuro Chefe do Executivo e a importante responsabilidade de criar todas as oportunidades necessárias e suficientes aos candidatos e aos 400 eleitores de promover debates entre os candidatos”, exortou o deputado que integra a Comissão Eleitoral.

José Pereira Coutinho argumentou ainda que “será do maior interesse” dos membros do colégio eleitoral “poder fazer o número suficiente de perguntas aos candidatos ou ao único candidato”. “Não sendo desta maneira, para além da falta de legitimidade do candidato por ser eleito por uma pequena minoria de 400 pessoas, estas eleições serão marcadas como uma farsa”, alertou.

C.V.N.