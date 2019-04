Asterism: O heavy metal adolescente tem hora para acabar

Chamam-se Asterism, vêm do Japão e são apresentados como “a mais jovem banda profissional de sempre a tocar no LMA”. Com idades compreendidas entre os 16 e os 20 anos, os nipónicos vão passar pelo Live Music Association (LMA) à boleia de uma tour pela China. O concerto começa às 20h30 do dia 28 de Abril, “eles são muito novos, não podem tocar até tarde”, confessa Vincent Cheang.

Asterism, que em inglês significa um conjunto de estrelas que ganha uma forma específica, é também o nome da “mais jovem banda profissional de sempre a tocar no LMA”. O concerto está marcado para o domingo, dia 28 de Abril, pelas 20h30. A juventude dos músicos faz com que o concerto não possa ficar para um horário mais tardio, explicou ao PONTO FINAL Vincent Cheang, administrador do LMA. Hal-Ca, Miyu e Mio trazem a Macau um heavy metal instrumental, “muito técnico”, descreve.

Hal-Ca, a guitarrista, tem 16 anos; Miyu, o baixista, tem 17; e Mio, baterista, já tem 20. Conheceram-se há cinco anos e compõem agora a banda nipónica Asterism. “É metal instrumental, uma banda de três elementos, sem vocais”, diz o responsável pelo LMA. “Eles tocam originais”, frisa. Segundo a descrição feita no site oficial da banda, Hal-Ca começou a tocar guitarra com apenas dez anos de idade, Mio tocou pela primeira vez bateria aos cinco e Miyu dedicou-se ao baixo aos sete anos. “São muito enérgicos”, descreve Vincent Cheang, comparando os jovens japoneses aos norte-americanos Dream Theatre. O trio apelida a sua música de “música de batalha”, lê-se na apresentação da banda, uma batalha que quer ajudar “aqueles que lutam por uma carreira na música”.

Para Vincent Cheang, o facto de eles serem tão novos é só mais um atractivo. “Escolhemo-los para vir a Macau porque eles são muito bons, não apenas porque são muito novos”, indica, ressalvando: “Mas acho que é muito interessante o facto de eles serem tão novos”. Aliás, “o concerto começa às 20h30 porque o agente deles disse-nos que, como eles são muito novos, não podem tocar até tão tarde”, conta Vincent Cheang, recordando que os três ainda estudam no Japão e que têm conciliado os estudos com os concertos.

Sobre o primeiro concerto dos Asterism no LMA, Vincent Cheang revela que “eles estavam muito interessados em tocar em Macau, é a primeira vez deles, querem conhecer Macau e, claro, tocar aqui”.

Macau abre a digressão chinesa. Depois, os Asterism têm marcados outros seis concertos no interior da China. No dia 29 de Abril actuam em Changsha, no dia seguinte vão para Shijiazhuang, no dia 1 de Maio vão até Qingdao, dia 2 o concerto é em Pequim, e os japoneses terminam, depois, a digressão com dois concertos em Suzhou, nos dias 3 e 4 de Maio. O trio lançou no ano passado o seu primeiro álbum, chama-se “Ignition”.