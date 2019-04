As respostas locais aos desafios da Grande Baía, em debate na Fundação Rui Cunha

A Fundação Rui Cunha promove amanhã, 25 de Abril, às 18h15, a conferência “Macau enquanto plataforma comercial e económica entre a China e os Países de Língua Portuguesa”. O debate enquadra-se nas comemorações dos sete anos da Fundação Rui Cunha. São oradores Rodrigo Brum, secretário-geral adjunto do Fórum Macau, António Félix Pontes, presidente do Instituto de Formação Financeira, e Shi Ku, director do Departamento Regional de Desenvolvimento e Planeamento do Instituto de Desenvolvimento da China.

Cláudia Aranda

No projecto político da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, “um instrumento que terá que ser desenvolvido e utilizado terá que ser precisamente o sistema financeiro” adiantou ontem ao PONTO FINAL António Félix Pontes, presidente do Instituto de Formação Financeira de Macau. O economista, que em 2015 se aposentou ao fim de 35 anos ao serviço do antigo Instituto Emissor de Macau e da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), é um dos três oradores da conferência promovida pela Fundação Rui Cunha em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, amanhã, 25 de Abril, a partir das 18h15. A conferência “Macau enquanto plataforma comercial e económica entre a China e os Países de Língua Portuguesa” pretende debater as respostas de Macau aos desafios apresentados pelo projecto político da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, cujas linhas gerais foram apresentadas por Pequim a 18 de Fevereiro. O evento insere-se num novo ciclo de conferências, intitulado CREDDM Series, destinado a assinalar o início “deste que será o grande projecto político para a Região do Grande Delta do Rio das Pérolas, nos próximos anos”, refere a organização.

Com uma matriz jurídica identitária comum, “Macau é detentor secular de um legado histórico de ligação entre a China e todo o mundo lusófono”. “Isso mesmo foi realçado neste que é agora o grande projecto político da República Popular da China para os próximos anos, ao atribuir a Macau o papel charneira no que a esta matéria diz respeito”, afirma a organização. Um dos aspectos mais importantes para os Países de Língua Portuguesa (PLP’s) “é a clara intenção das autoridades responsáveis por este Plano de Desenvolvimento em apoiarem Macau no desenvolvimento de uma plataforma de serviços financeiros China-Países Lusófonos, em estabelecer um sistema de seguro de crédito à exportação, em desenvolver-se como centro de compensação RMB para os Países Lusófonos, em alavancar as forças de Macau como sede do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países Lusófonos, e em assumir os serviços de cooperação financeira entre a China e os PLP’s”.

Neste contexto, António Félix Pontes vai abordar as oportunidades e desafios que se colocam no sector financeiro, “o sistema financeiro com características próprias de Macau, a sua conexão com o projecto da Grande Baía, mas também com o projecto ‘Uma Faixa Uma Rota’, porque há conexão entre os dois”, sublinhou o economista. “Este sistema financeiro com caraterísticas próprias tem referência ao seguro de crédito, de que já se anda a falar desde 2015, mas nunca mais surge. Além do seguro de crédito, [o plano] fala também da plataforma de liquidação das transações comerciais da China com os países de língua portuguesa em renminbi (RMB)”, adiantou o economista. António Félix Pontes tenciona abordar, também, o estatuto de cada uma das quatro cidades mais relevantes do projecto da Grande Baía, “as chamadas Big Four”, que são Hong Kong, Macau, Shenzhen e Guangzhou.

Rodrigo Brum, secretário-geral adjunto do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, apresenta uma comunicação que consistirá numa “chamada de atenção para este grande plano” e a sua divulgação. O responsável adiantou que “o que há de novo é que este plano de desenvolvimento, que há cerca de mês e meio foi apresentado, é uma iniciativa da China com uma clara identificação das tarefas a executar por Macau e pelas outras cidades que fazem parte da Grande Baia”, explicou. Rodrigo Brum frisou que esta “é uma iniciativa da China” e que, “aos países que fazem parte do Fórum, compete acompanhar, tomar conhecimento e posteriormente aproveitar as oportunidades que forem abertas, o Fórum certamente irá ajudar a divulgar como tem feito noutras circunstâncias é esse o papel do Fórum fazer essa divulgação, irá ser feito certamente”, disse.

Da China, marca presença Shi Kun, director do Departamento Regional de Desenvolvimento e Planeamento do Instituto de Desenvolvimento da China. José Carlos Matias, director do jornal Plataforma Macau, vai moderar a sessão. Com o plano para a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, a China quer acelerar a integração de Macau no país, através de medidas de aproximação às cidades vizinhas da província de Guangdong, ao mesmo tempo que pretende reforçar o papel de Macau como plataforma comercial com os países lusófonos. Além de Macau, a Grande Baía é composta por Hong Kong, Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing.