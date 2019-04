Sulu Sou pede maior segurança contratual para professores do privado

Muitos professores do sector privado encontram-se numa situação precária, aguardando todos os anos pela confirmação da sua continuidade na escola onde trabalham. A situação foi denunciada pelo deputado Sulu Sou em interpelação escrita que exorta o Governo a melhor proteger estes docentes.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Com o final do ano lectivo a aproximar-se, o deputado Sulu Sou alertou para uma situação que diz ser recorrente junto dos docentes do sector privado e que põe em causa os seus direitos laborais. De acordo com o pró-democrata, perto do término do ano escolar, os professores recebem uma “carta de manutenção”, sem a qual podem esperar não ter os seus contratos renovados. O também vice-presidente da Associação Novo Macau denuncia a situação em interpelação escrita, questionando o Governo quanto a esta prática e medidas para dotar estes trabalhadores de uma maior protecção laboral.

Segundo expôs Sulu Sou, em interpelação escrita, com o aproximar do término do ano escolar, muitos docentes aguardam pelas suas “cartas de manutenção” que, contrariamente às indicações do Governo, “não são não-vinculativas”. “Se os professores não receberem a carta de manutenção no final do ano lectivo estão provavelmente dispensados para o ano seguinte”, denunciou o democrata. “Esta situação coloca uma enorme pressão sobre os ombros dos professores que são o alicerce do sistema educativo e do futuro de Macau. Esta instabilidade poderá determinar a sua qualidade de ensino”, alertou.

O deputado observa que a estabilidade no emprego é um direito laboral previamente protegido pela Constituição Portuguesa e, actualmente, pela Lei das Relações de Trabalho que estipula que, “sob circunstâncias normais, o empregador e o empregado devem assinar um contrato sem termo, significando que os contratos não têm de ser renovados todos os anos”, pode ler-se na interpelação. “Mas a carta de manutenção compromete esta protecção e coloca muita pressão nos professores”, frisou. Sulu Sou remete igualmente para o Quadro Geral do Pessoal Docente das Escolas Particulares do Ensino Não Superior, cujo objectivo é proteger os professores, “mas o Governo tem permitido esta situação e não pressiona as escolas para acabarem com ela”.

Apontando que este mecanismo já vigora “há muito tempo” e contraria a Lei das Relações de Trabalho, o deputado questiona se o Governo vai encorajar as escolas a abandonar esta prática e de que medidas dispõe para melhor proteger as condições laborais dos professores no futuro. O deputado apresenta ainda as estatísticas referentes ao ano lectivo 2017/2018 que referem que 62% dos professores abandonaram o sistema educativo com menos de 10 anos de serviço. “O Governo devia analisar quantos foram despedidos sem razão. Tem o Governo mantido algum registo da situação dos despedimentos sem justa causa para proteger a sua estabilidade e dignidade?”, interroga.