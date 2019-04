Seis artistas mulheres apresentam trabalho na Creative Macau

A exposição de pintura “Risk is Good” vai mostrar o trabalho de seis artistas de Macau, Alice Leong, Jovinia Antonio, Silvia Sales, Yaya Vai, Leong Leng e Luna Cheong, na Creative Macau. A inauguração está marcada para as 18h30 do dia 25 de Abril.

Alice Leong “explora a arte através da vida quotidiana. Numerosas provações e frustrações ofereceram-lhe uma visão penetrante e uma profunda experiência que lhe dão confiança no prosseguimento da busca artística”, lê-se na nota informativa da organização. Jovinia António é a fundadora e designer da marca de design têxtil local Stardust Journey. Regressou a Macau depois de terminar os estudos de design têxtil no Reino Unido, em 2015.

A inspiração de Sílvia Sales para a sua obra de arte resulta das “emoções, dos sentimentos, da música e do estilo de desenho único do seu pai”. O seu trabalho tende a ser abstracto. “Quando começo um esboço, desenho qualquer coisa que queira em vez de pré-definir um tópico. Desenhar é a melhor maneira de expressar os meus sentimentos interiores e libertar a pressão. Posso deixar uma marca em qualquer momento da minha vida”, diz a artista, citada no comunicado da organização.

Yaya Vai começou a aprender desenho a lápis e pintura a óleo a partir de 2000. As suas obras foram seleccionadas e exibidas em várias exposições conjuntas em Macau. Leong Leng teve aulas de desenho com o artista de Macau, Tam Chi Sang. Durante cinco anos vividos nos EUA, em que completou a sua formação universitária, o ambiente diversificado levou-a a interessar-se por formas de arte distintas, incluindo cinema, fotografia, arquitectura e música. Depois de voltar para o Hong Kong, em 2009, começou a explorar a pintura a óleo. A sua obra de arte mais recente representa uma “exploração espontânea e intuitiva de figuras humanas através das emoções”.

Luna Cheong licenciou-se no Instituto Politécnico de Macau, em Artes Visuais. Participou em várias exposições conjuntas em Macau e Taiwan desde 2015. Realizou também duas exposições individuais, em 2017 e 2018. Várias dessas obras de arte foram apresentadas no Salão de Outono da AFA, em 2017, e na 1ª Bienal Internacional de Macau de Mulheres Artistas, em 2018. C.A.