Seguro de saúde para quem reside em Guangdong não abrange todas as doenças

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, revelou na passada quinta-feira que o Governo está a ponderar adquirir seguros de saúde para os cidadãos de Macau que vivem na província de Guangdong com autorização de residência das autoridades nacionais. A aquisição de seguros que está a ser ponderada não abrange todas as doenças, pelo que, em caso de tratamentos específicos ou mais complexos, aconselha-se o regresso dos idosos a Macau.

Chui Sai On revelou existirem entre 17 a 18 mil habitantes de Macau com autorização de residência nas nove cidades da Província de Guangdong. A primeira experiência do projecto de aquisição de seguro de saúde será em Zhuhai. Depois de avaliada a situação é que será alargada às outras cidades. O objectivo é facilitar a integração da população na vida da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, nomeadamente os idosos.

Chui Sai On indicou que, no ano passado, o Ministério dos Recursos Humanos e Segurança Social auscultou a opinião do Governo da RAEM em relação à participação da população de Hong Kong, Macau e Taiwan no sistema de saúde da China interior. O responsável sublinhou que o projecto poderá ser lançado, assim que for alcançado um acordo com serviços de saúde de Guangdong. O Chefe do Executivo adiantou que o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, tem estado em conversações frequentes com os serviços competentes nacionais para abordar, principalmente, a protecção da saúde dos idosos, que terá de ser através do regime de seguros.

Sobre a possibilidade de promover em Macau um seguro de saúde para todos os moradores, Chui Sai On afirmou que o Governo encarregou a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau de estudar a viabilidade do projecto, incluindo os custos financeiros, prevendo-se resultados para Outubro. Posteriormente, haverá uma consulta para conhecer a vontade da população sobre o seguro de saúde.

C.A.