Oficialização da candidatura de Ho Iat Seng como prelúdio para um Governo de continuidade

Agora é oficial: Ho Iat Seng vai candidatar-se a Chefe do Executivo. O anúncio foi feito pelo próprio na semana passada sem deslindar nenhum ponto do seu programa político. Analistas ouvidos pelo PONTO FINAL antecipam que o líder do hemiciclo, se sair vencedor, vai encabeçar um Governo de continuidade, ainda que possivelmente mais eficiente.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

De Ho Iat Seng, até ao momento o único candidato a suceder a Chui Sai On, desconhecem-se ideologias ou agendas políticas. Sabe-se que é pró-Pequim e que foi indirectamente eleito para a Assembleia Legislativa (AL) para representar o sector empresarial, mas pouco mais. Presidente da AL desde 2013 e deputado há uma década, Ho Iat Seng confirmou, na passada quinta-feira, aquilo que já se esperava: vai candidatar-se a Chefe do Executivo, sem ter desvendado quaisquer detalhes da sua plataforma política. O politólogo Larry So não duvida que as licenças de jogo e questões que afectam directamente os cidadãos, como o mercado imobiliário, vão ser as linhas orientadoras da campanha do empresário que, antecipa, seria um líder de Governo muito mais eficaz do que Chui Sai On. O jurista António Katchi não espera mudanças significativas se o deputado vencer as eleições, prevendo uma continuidade da governação dos dois primeiros chefes do Executivo da RAEM.

A indústria do jogo, habitação pública, trânsito e, claro, os “slogans políticos” da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e “Uma Faixa, Uma Rota”, serão os principais pontos pelos quais Ho Iat Seng vai pautar a sua campanha, antecipa Larry So. “Ele tem em mente todas estas questões, mas ainda não as pôs por escrito”, disse o ex-professor do Instituto Politécnico de Macau (IPM). O politólogo explica a ausência, até ao momento, de um programa eleitoral, com a possibilidade de o candidato querer fazer uma “mostra de auscultações públicas” para dar forma à sua plataforma. “Por isso é que ele ainda não tem uma plataforma apresentada, mas ainda tem muito tempo”.

Para António Katchi, o pensamento político de Ho Iat Seng não se afigura como uma “incógnita”, com o professor de Direito Constitucional a afirmar que “aquilo que ele defende é, no essencial, aquilo que tem sido feito até agora”. “Há sempre margem para os pormenores irem mudando, mas, no essencial, penso que a linha política será a que já era prosseguida pelo Edmund Ho e pelo Chui Sai On”, prevê o académico. Isto porque, acrescenta, “o regime político vigente em Macau não dá margem para pessoas de diferentes ideologias se candidatarem ao cargo de Chefe do Executivo”.

Já Larry So entende que, caso Ho Iat Seng saia vencedor, poderá operar-se uma mudança em comparação com a década de liderança de Chui Sai On. Para o politólogo, uma das críticas recorrentemente apontadas ao deputado – a falta de experiência governativa – poderá servir como uma clara vantagem. “Por norma, os empresários são pessoas muito mais eficientes e, com a sua experiência na AL, ele conhece os atrasos do Governo. A conjugação destes dois aspectos pode fazer com que o Executivo dele seja muito mais eficaz em termos de mostrar trabalho em comparação com o de Chui”, considerou So, acreditando que, num primeiro mandato, Ho Iat Seng conseguiria terminar o Hospital das Ilhas.

Por outro lado, o facto de o candidato nunca ter servido na Administração Pública poderá libertar Macau do excesso de burocracia. “Nos últimos 10 anos vimos que há demasiada burocracia. Ele consegue pensar fora da caixa e, assim, os problemas podem resolver-se muito mais facilmente”, observa Larry So. Já António Katchi não considera ser relevante a experiência governativa ou a falta dela, apontando que “o único Chefe do Executivo de Macau que teve experiência anterior foi Chui Sai On e isso também não lhe valeu de muito”. “Não estamos à espera que ele vá defender os interesses gerais da população contra a oligarquia. Como não tenho essa ilusão, não vou dizer que por falta dessa experiência vá falhar nisso”, declarou.

“PARECE QUE ELE FOI O ESCOLHIDO E JÁ RECEBEU A BÊNÇÃO DO GOVERNO CENTRAL”

Questionado sobre a possibilidade de Ho Iat Seng vir a enfrentar concorrência na corrida ao cargo de Chefe do Executivo, Larry So é peremptório em dizer que não. “Parece que ele foi o escolhido e já recebeu a bênção do Governo Central. Não vejo que ninguém se chegue à frente contra ele”, descarta o politólogo. Opinião semelhante tem António Katchi que, contudo, não põe de parte a possibilidade de haver um segundo candidato “para dar a ilusão que há uma disputa eleitoral e pluralismo, no fundo, para lavar um pouco a cara a este regime”.

A confirmação da candidatura de Ho Iat Seng é, ainda, “preliminar”. Como explicou o próprio na passada quinta-feira, em declarações aos jornalistas, uma vez que é membro do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional (APN) – cargo pelo qual iria votar na eleição do Chefe do Executivo – pediu para abandonar esta posição, aguardando uma resposta que, em princípio, será conhecida hoje. Na conferência de imprensa, o deputado admitiu não ter ideias para o seu programa político, mas ressalvou que conhece “mais ou menos a situação de Macau”. De notar que o anúncio de Ho Iat Seng surgiu imediatamente de seguida à deslocação de Chui Sai On ao hemiciclo para responder às perguntas dos deputados.

Ho Iat Seng é deputado à AL desde 2009, por sufrágio indirecto, e desde 2013 preside ao hemiciclo. É ainda deputado à APN, órgão onde é também membro do respectivo Comité Permanente, membro da Mesa e chefe da delegação da RAEM. O empresário integrou o Conselho Executivo do segundo mandato de Edmund Ho, de quem recebeu, em 2001, a Medalha de Mérito Industrial e Comercial, galardão que havia já recebido dois anos antes. Em 2009 foi galardoado com a Medalha de Honra Lótus de Ouro.

Como empresário, Ho Iat Seng é administrador e gerente-geral da Sociedade Industrial Ho Tin S.A.R.L., presidente do conselho de administração da Companhia de Desenvolvimento Ho Tin e administrador e gerente-geral da Fábrica de Artigos de Plástico Hip Va. É ainda vice-presidente da Associação Comercial de Macau e presidente da Associação Industrial de Macau. Ho Iat Seng tem 61 anos.