Macau cresceu 2,1 km2 em 2018, densidade populacional diminuiu

Os Serviços de Estatística e Censos indicam que a área de solos de Macau foi de 32,9 quilómetros quadrados (km2) em 2018, mais 2,1 km2, em termos anuais, devido à inclusão no território das “Zona A das Novas Zonas Urbanas” e “Zona de Administração de Macau na Ilha Fronteiriça Artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau”. A densidade populacional diminuiu de 21.100 pessoas por km2 em 2017 para 20.000 pessoas por km2 em 2018.

O Governo indica que o número de dias com qualidade do ar considerado como “bom” observado nas estações de monitorização de Macau em 2018 foi “mais elevado do que em 2017”. Relativamente ao número de dias com qualidade do ar “insalubre”, em todas as estações de monitorização observaram-se “decréscimos significativos do número de dias, excepto na estação ambiental da Taipa, tal indica que a poluição atmosférica melhorou”, referem as estatísticas.

A precipitação ácida ocorreu num total de 39 dias durante o ano de referência. A temperatura média em 2018 foi de 22,8 graus Celsius (ºC) com um decréscimo ligeiro de 0,2ºC em relação a 2017. A temperatura máxima registou-se em Maio, atingindo 35,8ºC (-2,2 ºC, em termos anuais), a mais elevada observada nos meses de Maio desde 1952. No mês de Fevereiro registou-se a temperatura mínima de 4,6 ºC (-2,5 ºC, em termos anuais).

Ocorreram sete tempestades tropicais em 2018. Durante a passagem do tufão Mangkhut foi hasteado o sinal 10 de tempestade tropical, durante nove horas, o período mais longo em que o sinal 10 esteve içado em Macau. A rajada máxima foi de 188,6 quilómetros por hora, a velocidade média máxima do vento durante 10 minutos alcançou 137,2 quilómetros por hora e o nível máximo de maré atingiu 5,2 metros.

O consumo total de água atingiu 90.944.000 metros cúbicos (m3), tendo subido 2,8%, em termos anuais. Os resíduos líquidos processados nas Estações de Tratamento de Águas Residuais atingiram uma média diária de 223.360 m3, correspondendo a um crescimento homólogo de 5,9%. A Central de Incineração de Resíduos Sólidos tratou 522.548 toneladas de resíduos sólidos urbanos em 2018, mais 2,3% face a 2017. Foram transportados para o aterro 2.010.000 m3 de resíduos de materiais de construção, menos 31,5%, em termos anuais.

C.A.