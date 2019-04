Tese critica “profundo desconhecimento” do Fórum Macau

Uma tese de mestrado apresentada na Universidade Nova de Lisboa avalia as relações entre Portugal e Macau, valorizando o papel do Fórum Macau criado pela China, equacionando a questão da CPLP e concluindo que “o valor de Macau, ao contrário do de Hong Kong, não são os interesses económicos há já muito estabelecidos, mas sim a cultura preservada primeiro por Portugal e agora pela China”.

“Há um profundo desconhecimento nos Estados-membros sobre a existência do Fórum Macau e para este contribui a falta de interacção entre os vários ministérios”, defende o autor de uma tese de mestrado recentemente apresentada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa. Na tese “Portugal e Macau – Que Chão Há?”, David Filipe Loureiro Branco revela pretender dar “um humilde contributo no sentido de clarificar o que pode ser Macau quanto à política externa portuguesa”, explicando que o objectivo do estudo é “compreender a possibilidade de aproximar Macau às prioridades estratégicas portuguesas”.

Branco começa por afirmar que “se a China pretende, na continuação de uma estratégia de reunificação nacional e de diálogo e acção internacional, usar Macau para a lusofonia, a lusofonia, com um argumento para se discutir, tem de o debater”, para depois eleger o Fórum Macau como centro dessa aproximação. O problema, diz o autor, é que o Fórum “ainda parece uma abstracção, até pela diversidade de perspectivas que os Estados que o integram lhe têm porque tem mesmo um carácter híbrido bilateral e multilateral”. Por isso lembra a investigação de Carmen Mendes, que argumenta que o apoio financeiro da China coloca entraves ao funcionamento do Fórum, o que é mais um fundamento para discutir a sua renovação. David Branco defende que “a defesa do multilateralismo pode permitir uma evolução do Fórum Macau para outras características”.

Outro dos problemas identificados tem a ver com “o desconforto de Portugal, liderando a CPLP, ver a China a liderar um fórum de cooperação com a lusofonia”, o que – defende – “deve ser relativizado e pode ser menorizado ao, numa reinvenção do Fórum Macau, se negociar um papel mais relevante para Portugal no seu Secretariado Permanente. Idem para o Brasil. Para tal, talvez seja necessário aproximar mais o mecanismo de uma organização internacional, com as conotações políticas que daí advêm, mesmo já sendo mais do que apenas um fórum que se reúne de três em três anos dada a existência do Secretariado Permanente”.

O autor desta tese de mestrado conclui a questão afirmando que “a existência do Fórum Macau é a abertura da China à possibilidade de aproximação da RAEM às prioridades estratégicas lusas e deve ser ponderada pela cobertura total das despesas de funcionamento do seu Secretariado Permanente pela RPC (que se traduz em liderança mais isolada) e pelo distanciamento do Brasil. A possibilidade é que seja feito de Macau um bem-sucedido ponto de encontro cultural e de negócios entre o mundo lusófono e a China”.

“Não existe um documento público do MNE”

Uma das dificuldades que o autor sentiu, e que revela criticamente na obra, é a ausência “de um documento público do Ministério dos Negócios Estrangeiros que trate a estratégia nacional de política externa, à imagem, por exemplo, do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. David Branco sublinha o facto de não se poder “criticar um documento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pois este não existe”.

“As narrativas portuguesas sobre Macau foram a de listar o território como: centro de evangelização com missão civilizacional heróica nos séculos XVI e XVII; possessão asiática colonial orgulhosa nos séculos XIX e XX; e cidade de intercâmbio cultural entre Ocidente e Oriente até à entrega. Hoje não há narrativa que não as antigas para contar, mas isso pode mudar”, sistematiza, até porque, considera, “o legado de Macau é relevante, pois deverá continuar a ser uma porta aberta como foi durante a sua história. Nesse sentido tem sido vislumbrado pelas autoridades chinesas à internacionalização e especificamente em relação à lusofonia”.

A isto acresce o facto de Portugal, nos séculos XV e XVI, ter tido “a fortuna de

transformar o Atlântico num grande oceano de comércio. Hoje pretende ter uma diplomacia universalista. Isto aliado à preservação da herança de Macau, à substância da ideologia sínica e à ascensão chinesa no Sistema Internacional é uma mais-valia por

explorar”. Ainda assim, reconhece David Branco em “Portugal e Macau – Que Chão Há?”, apresentada no âmbito do mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais, “hoje é difícil ver como Portugal pode interferir iniciando planos originais na soberania chinesa. Contudo, tal não é questão, pois o plano de elevar Macau nas relações entre Estados já é tratado como em falta pela China. Resta pensá-lo e trabalhá-lo, assumindo que a lusofonia é uma verdadeira prioridade, entre as outras mais relevantes como a Europa e o Atlântico, é certo e legítimo, da política externa portuguesa”.

CPLP “neocolonialista”?

Outra questão sensível é a Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP). Branco lembra que Macau foi estrategicamente convidado para ser observador associado da CPLP, mas as autoridades da RPC bloquearam o plano. “Se a China gosta de negociar em seu território, Macau é o sítio certo para o fazer consigo quanto à lusofonia, além do equilíbrio de forças”.

Além do mais, o mestrando recorda que continua a haver quem identifique a ideia da CPLP “enquanto neocolonialista, tal como sucede entre algumas das elites políticas e intelectuais dos países lusófonos”. “Mas se a primeira vontade vem da China enquanto parte interessada, parte do assunto está resolvido – assume-se que Portugal tem valor a acrescentar. O resto tem de ser um esforço de coesão num sentido mais efectivo que o da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa tem conseguido solidificar. Historicamente foi quase sempre Portugal que procurou a China e não o contrário”, conclui.

Na obra, David Branco deixa ainda algumas sugestões que poderiam aproximar Macau e Portugal. Uma é a criação de “uma comissão de acompanhamento portuguesa a Macau, tal como existe no parlamento britânico para Hong Kong, com relatórios regulares. Não uma de forma paternalista que apenas apontasse os perigos do que pode vir a ser vigente no futuro e as virtudes da democracia, mas uma que estudasse as possibilidades de cooperação e a entendesse. A Comissão Europeia fá-lo”. Outra passaria por tirar mais proveito, diz, do estatuto de parceiro estratégico global por parte do Governo chinês, assinado em 2015. “Tal potencial, contudo, continua por explorar”. Mais: “O que importa para o futuro e presente é que Macau e Portugal têm uma dimensão histórico-cultural-linguística comum e isso traduz-se em potencial aprofundamento de relações cooperativas.

“O que Portugal oferece, a China não pode oferecer e vice-versa”

“O valor de Portugal é a sua colocação no mercado lusófono e no mercado

europeu. O valor de Macau é a sua herança – a língua, a cultura e a sua excepcionalidade administrativa – aliada aos planos do aparelho chinês para a RAEM”, sintetiza o mestrando, para quem “Portugal não tem, de todo, peso para mediar ou dinamizar os interesses chineses na União Europeia”.

David Branco entende ainda que “Portugal não deve, lamentando que não possa ou consiga fazer mais, recear a aproximação dos países lusófonos ao gigante sínico. Se a óptica de inacção é empenhamento na manutenção do status quo nas suas relações com os países de língua oficial portuguesa, julgando que assim não será eclipsado, deve abandonar essa postura”.

Por isso, defende, “não se deve proteger a entropia e o que Portugal oferece, a China não pode oferecer e vice-versa. O valor de Portugal é precisamente a colocação nos mundos (e mercados) lusófono e europeu. É preciso acção para que se possa falar verdadeiramente de uma geopolítica da língua portuguesa e a utilização de Macau pode ser uma acção por excelência”. Além do mais, “os laços possíveis da RAEM com a UE, com planos parcos, unilaterais (quando a União consegue agir num todo) e sem

especificidade para Portugal, não se concretizaram”.

Já na parte final da sua tese, o autor realça que “o valor de Macau, ao contrário do de Hong Kong, não são os interesses económicos há já muito estabelecidos, mas sim a cultura preservada primeiro por Portugal e agora pela China – características únicas dentro dum sistema que já é excepcionalista. Macau é estrategicamente significante por estar no mar do Sul da China e é estrategicamente significante quanto à língua e à história”, propondo que “seja feito de Macau – aberto e cosmopolita por estratégia que observa as suas características – um ponto de encontro cultural e de negócios entre o mundo lusófono e a China”.

Nas conclusões, uma crítica: “O português – que significa além de um meio

comunicativo também um acto cultural – não é praticado além do jurídico, sendo

falado por pouco mais de 2% da população. Tal questão, fulcral para a definição da

diversa lusofonia, deve ser, para aproximação dos povos, rectificada”, até porque “se Hong Kong responde automaticamente aos seus interesses económicos preservados, Macau precisa da influência cultural, que foi e é igualmente preservada, estimulada”.