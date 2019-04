Cinemateca Paixão dedica duas semanas em Maio para mostrar cinema local

A Cinemateca Paixão apresenta o festival de cinema local “Panorama do Cinema de Macau” entre 17 e 31 de Maio. Hoje termina o prazo para as inscrições na secção “Panorama de Comédias Curtas”. Longas e curtas metragens, documentários e filmes de animação produzidos em Macau preenchem um extenso programa, que inclui cinema da China, Taiwan e Singapura. “Hotel Império”, de Ivo M. Ferreira é um dos destaques na secção “Longas Metragens de Macau”.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Integrado no festival de cinema local “Panorama do Cinema de Macau 2019”, que decorre de 17 a 31 de Maio, está o concurso “Panorama de Comédias Curtas”, destinado a criativos de todo o mundo autores de curta-metragens de até cinco minutos, mas para o qual o prazo de inscrição termina hoje, 23 de Abril, às 17 horas. Os dez melhores trabalhos serão mostrados na abertura do ciclo “Panorama do Cinema de Macau 2019”. Para a melhor de entre as dez obras está previsto um “prémio revelação”, que consiste em bilhetes para dois filmes do Festival de Cinema de Taipé, viagens ida-e-volta entre Macau e Taipé, duas noites de estadia e três mil patacas para gastos.

Na Gala de Abertura de “Panorama do Cinema de Macau” vão ser exibidas quatro obras de Macau, Hong Kong, China continental e Taiwan, escolhidas por curadores de festivais de cinema convidados. Da cineasta local Peeko Wong é apresentada a curta de 22 minutos, de 2018, G.D.P.: Grandmas’ Dangerous Project (“P.P.A.: O Projecto Perigoso da Avózinha”), que acompanha três velhotas e a missão a que se propõem para assegurarem o seu futuro. Do realizador de Hong Kong Leung-chuen Yeung, é apresentado “The Bridge”, uma recomendação do ifva Hong Kong, sobre as relações entre gerações num lugar estrangeiro.

O realizador chinês Er-zhuo Wang acompanha a actual vida quotidiana de um estudante da década de 1980 em “Mother Eden” (“Mãe Éden”), uma curta de 27 minutos, realizada em 2018. Este filme vem recomendado pelo FIRST Festival Internacional de Cinema de Xining. Em “Grandma’s Farting Scooter”, Chuan Yang Li, de Taiwan, narra a aventura de uma avó e neta. O filme é recomendado pelos Prémios Colheita Dourada Para Curtas Metragens Notáveis de Taipé (Golden Harvest Awards for Outstanding Short Films).

Em 2017-2018, o Centro Cultural de Macau encomendou 14 filmes para o programa “Poder do Cinema Local”. Entre eles, contam-se curtas-metragens, animações e documentários, que regressam agora ao grande ecrã na sessão “Poder do Cinema Local Revisitado”. O programa inclui as curtas “Pai Ausente”, de Long Wai I, “Cabras”, de Mak Kit Wai, o filme de animação “Gato Segurança”, por Lou Ka Choi e Leong Kin, e os documentários “Recém-formado”, de Iao Cho Fong e Andy Kam, e “O Rei dos Grilos”, realizado por Chang Seng Pong.

Para a secção “Poder do Cinema Independente Local”, a Cinemateca Paixão recebeu longas e curtas-metragens de talentos emergentes que prosseguem os seus estudos no estrangeiro e de cineastas locais que continuam a explorar estilos narrativos.

“Hotel Império”, do realizador português Ivo M. Ferreira, é um dos destaques na secção “Longas Metragens de Macau”, para ver a 25 de Maio, às 19h30, ou a 31, às 21h30. Uma outra longa-metragem incluída nesta secção é a do realizador de Singapura Thomas Lim. Filmado com um iphone, “Sea of Mirrors” (“Mar de Espelhos”) segue uma actriz japonesa que tenta recuperar a fama visitando um admirador em Macau. A obra foi filmada entre Macau e Los Angeles.

A nova secção “Paisagem da Animação Local”, vai mostrar oito obras. Esta secção adicional destina-se encorajar os cineastas a explorar e experimentar o universo da animação

As “Sessões Especiais” incluem várias outras escolhas dos curadores dos festivais de cinema já referidos. Destaque para “Filho da Montanha”, de Zheng He, longa-metragem da China, de 2018, recomendada pelo FIRST Festival Internacional de Cinema de Xining. A história decorre numa cidade no sopé da montanha de Taihang, na província de Hebei. Pressões familiares, restrições e uma vida de tédio fazem com que o estudante de liceu Taihang se desvie do bom caminho. O festival ifva de Hong Kong recomenda “Dia de Família… em Família”, de Wai-shing Lee, vencedor do Galardão de Ouro na 24ª edição dos ifva Awards.