Só a DSAT pode instalar câmaras dentro dos táxis, avisa o GPDP

O Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP) alertou ontem que apenas a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) pode instalar o sistema de gravação de som e imagem no interior de táxis, sendo também responsável pela segurança dos dados gravados. O esclarecimento acontece na sequência de um vídeo que se tornou viral em Hong Kong, em que um actor casado foi filmado, dentro de um táxi da região vizinha, a beijar uma outra actriz.

No comunicado é referido que, segundo a Lei da Protecção de Dados Pessoais (LPDP), nem o condutor de táxi nem o titular da licença podem instalar, por iniciativa própria, o sistema de gravação de som e imagem no interior de táxis. “Quem instalar ilegalmente o sistema de gravação de som e imagem, por forma a recolher, de forma ilegal, os dados sensíveis, irá constituir crimes previstos na LPDP”, alerta o comunicado, recordando que, de acordo com a lei, o acto referido pode ser punido com pena de prisão até dois anos ou pena de multa até 240 dias, e que a divulgação dos dados na internet pode ser punida com pena de prisão até três anos ou pena de multa até 360 dias.

Recorde-se que a nova lei dos táxis, que vai entrar em vigor a 3 de Junho, prevê que os táxis de Macau sejam equipados com sistemas de captação de vídeo e som. Por fim, o GPDP “apela a todos os condutores e os proprietários de táxis para cumprirem as disposições legais”, pedindo a quem descobrir uma instalação ilegal do sistema de gravação de som e imagem no interior de um táxi que apresente uma denúncia às autoridades.

Em Hong Kong, o actor Andy Hui Chi-on foi filmado por uma câmara instalada dentro de um táxi a beijar a actriz Jacqueline Wong Sum-wing. O actor é casado com a cantora Sammi Cheng Sau-man. O vídeo do momento foi partilhado pelo site do jornal Apple Daily, motivando a discussão sobre a protecção dos dados pessoais. A.V.