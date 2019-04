Receitas do jogo VIP em Macau caíram 13,4% no primeiro trimestre

As receitas do jogo VIP dos casinos de Macau caíram, no primeiro trimestre do ano, 13,4%, em relação ao período homologo do ano anterior, uma tendência que acompanha a descida das receitas brutas acumuladas dos casinos do território. Segundo dados divulgados pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), as receitas angariadas nas salas de grandes apostas nos três primeiros meses do ano fixaram-se nas 37,208 mil milhões de patacas. No mesmo período do ano passado as receitas do jogo VIP tinham chegado às 42,956 mil milhões de patacas.

A tendência de descida do jogo em Macau já se tinha verificado com o anúncio, no dia 1 de Abril, das receitas brutas acumuladas dos casinos do território: entre Janeiro e Março totalizaram 76,152 mil milhões de patacas, uma diminuição de 0,5% em relação a igual período de 2018. No ano passado, as receitas geradas pelo jogo VIP cresceram 9,3%, para 166,097 mil milhões de patacas, contribuindo com mais de metade do total arrecadado pelos casinos de Macau. Em termos relativos, o jogo VIP contribuiu com 54,8% do total arrecadado pelos casinos de Macau ao longo do ano passado. O resultado absoluto alcançado em 2018 foi o maior desde 2014, quando as receitas geradas pelo jogo VIP registaram 212,535 mil milhões de patacas.