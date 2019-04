Governo vai incluir mais 21 substâncias psicotrópicas na lista das proibidas em Macau

À lista das substâncias psicotrópicas e estupefacientes cuja produção e consumo são proibidos em Macau, o Governo quer adicionar mais 21 composições químicas. A proposta foi avançada pelo Conselho Executivo, que apresentou ainda os regulamentos administrativos dos vales de saúde e dos subsídios para os alunos que frequentem escolas de Guangdong, que se mantêm iguais ao ano passado.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Governo decidiu rever e actualizar as tabelas dos estupefacientes e das substâncias psicotrópicas sujeitas a controlo. Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo, apresentou ontem a proposta de alteração à Lei de combate à droga, que vai fazer com que substâncias como o Butyrfentanyl, o Carfentanil ou o Ocfentanil sejam proibidas em Macau. O Executivo anunciou também que vai manter o valor dos vales de saúde nas 600 patacas e que os subsídios de propinas para alunos que frequentem escolas na província de Guangdong vai continuar com um tecto máximo de seis mil patacas para o ensino secundário e primário e oito mil patacas para o pré-escolar.

Leong Heng Teng explicou que o objectivo do Governo, para a alteração à lei da “Proibição da produção, do tráfico e do consumo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas”, é justificada pelas normas das Nações Unidas. “Tendo em conta as decisões tomadas nas reuniões da Comissão de Estupefacientes das Nações Unidas, realizadas em 2017 e 2018, foi aprovada a inclusão de 24 substâncias sujeitas ao controlo internacional nas listas relativas e 21 dessas não são objecto de controlo [em Macau]”, disse o porta-voz do Conselho Executivo.

Assim, nas 21 substâncias que vão passar a ser alvo de controlo das autoridades de Macau incluem-se, por exemplo, o Butyrfentanyl, o Carfentanil, o Ocfentanil, o 4-Fluoroamphetamine e a Ethylphenidate. Segundo explicou Leong Heng Teng, estas substâncias podem diminuir o nível de consciência, a depressão respiratória, a taquicardia, a epilepsia e alucinações, por exemplo.

Sit Chong Meng, director da Polícia Judiciária (PJ), acrescentou que estas substâncias só agora foram classificadas como substâncias perigosas porque são relativamente novas. Sobre o combate à droga feito pelas autoridades, o director da PJ referiu que os casos diminuíram cerca de 30% devido à revisão feita na legislação para o combate à droga, onde as molduras penais foram elevadas.

O Conselho Executivo apresentou também o regulamento administrativo do “programa de comparticipação nos cuidados de saúde para o ano de 2019”, mantendo os valores do ano passado: 600 patacas por cada beneficiário. Cheang Seng Ip, subdirector dos Serviços de Saúde, indicou que, desde 2009, foram verificadas 697 infracções com vales de saúde, “a maioria tem a ver com a transmissão incorrecta”. Por exemplo, casos em que foram usados vales de saúde de familiares já falecidos. No ano passado, verificou-se apenas uma infracção [ver caixa]. Segundo os números apresentados pelo Conselho Executivo, 682.399 pessoas foram abrangidas pelos vales de saúde no ano passado e estima-se que em 2019 os beneficiados sejam cerca de 692 mil.

Também o regulamento administrativo do “subsídio de propinas para os alunos que frequentem escolas na província de Guangdong no ano escolar de 2018/2019” foi apresentado, sem que tenham sido feitas alterações ao regulamento aplicado no ano passado. Assim, os montantes dos subsídios, dos subsídios, por aluno, continuam a ser definidos de acordo com as propinas, sendo os limites máximos de seis mil patacas para os níveis de ensino secundário complementar, secundário geral e primário, e oito mil patacas para o ensino pré-escolar. Segundo Leong Heng Teng, beneficiaram deste apoio, no ano passado, 4.199 alunos de Macau que frequentam escolas na província de Guangdong. Para este ano, prevê-se que sejam beneficiados cerca de 4.500.

____________________________________

Médico que recebeu 16 pacientes numa hora sob investigação

Um médico que terá atendido 16 pacientes no espaço de uma hora está a ser investigado pelos Serviços de Saúde. Este é, segundo Cheang Seng Ip, o único caso de irregularidades na utilização dos vales de saúde do programa de comparticipação nos cuidados de saúde registado em 2018. “No ano passado só registámos um caso de infracção, um médico que no espaço de uma hora recebeu 16 pacientes”, indicou o subdirector dos Serviços de Saúde, justificando: “A cada três minutos, recebeu um paciente e nós achamos que isto não é normal, por isso estamos no processo de analisar e investigar”. A.V.