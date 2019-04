Chui Sai On aponta êxito de “Um País, Dois Sistemas” a partido de Taiwan

O Chefe do Executivo elencou ontem, perante o líder de um partido da oposição em Taiwan, o êxito do território com a passagem da administração para a China e as vantagens da participação no projecto chinês da Grande Baía. Num encontro com o presidente do Partido O Povo Primeiro, James Soong Chu-yu, Chui Sai On aproveitou para “apresentar uma retrospectiva” dos últimos 20, anos desde que a RAEM foi criada, na sequência da transferência de administração de Portugal para a China.

Chui Sai On destacou o êxito da aplicação do princípio “Um país, Dois Sistemas” e os avanços conseguidos em várias áreas, de acordo com um comunicado. O desenvolvimento económico, o bem-estar social e a melhoria das condições de vida foram alguns dos exemplos dados por Chui Sai On ao responsável de um dos partidos que integram a coligação liderada pelo Kuomitang, o grande partido nacionalista que liderou o país durante décadas e que está hoje na oposição.

A reunião incidiu no reforço de cooperação entre Macau e Taiwan e de que forma pode a ilha participar na criação da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, “mais um passo na definição do papel e função de Macau na estratégia de desenvolvimento” do país e “na integração da conjuntura” chinesa, disse Chui Sai On. De acordo com a mesma nota, James Soong afirmou que quer “aproveitar esta oportunidade para impulsionar” o “grande rejuvenescimento da Nação Chinesa”.

Esta reunião aconteceu no mesmo dia em que o ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, Joseph Wu, declarou que os laços com os Estados Unidos, o “melhor aliado” da ilha, “estão mais fortes do que nunca”. Os dois países comemoraram na terça-feira, em Taipé, o 40.º aniversário do Acto de Relações com Taiwan, que reafirmou o compromisso dos Estados Unidos com a ilha, nomeadamente através da venda de armas, mesmo depois de Washington ter estabelecido relações diplomáticas com Pequim, em 1979.

As eleições presidenciais em Taiwan estão marcadas para 2020 e a popularidade da Presidente Tsai Ing-wen tem vindo a descer. O governador de Kaohsiung, a segunda maior cidade de Taiwan, Han Kuo-yu, do partido nacionalista Kuomintang (KMT, na oposição), é considerado um dos mais fortes candidatos à presidência da ilha, se decidir concorrer às eleições de 2020, de acordo com as últimas sondagens. Han visitou Macau em Março último para reforçar as “trocas económicas e comerciais”, e “promover a cooperação bilateral nos domínios turístico e cultural”.