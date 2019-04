Benfica ganha pontos ao CPK no arranque da segunda volta

O Benfica de Macau derrotou ontem o Ka I, por 4-0, e aproveitou da melhor forma o empate do Chao Pak Kei frente ao Ching Fung no arranque da segunda volta da Liga de Elite. Com esta vitória as ‘águias’ subiram provisoriamente ao segundo posto, em igualdade com o Ching Fung, mas podem ambos ser ultrapassados pelo Monte Carlo nesta jornada.

Pedro André Santos

Depois do empate a zero no arranque do campeonato, o Benfica de Macau mostrou estar de pontaria afinada em novo duelo com o Ka I, derrotando a formação orientada por Josecler por 4-0 com golos de Ismael Ortega, Clemilton e um bis de Felipe Denilson. “O nosso objectivo era esse, chegar e fazer um bom jogo, manter o que fizemos no jogo passado frente ao Tim Iec, e naturalmente os golos e a vitória iriam sair. Foi um jogo importante porque o nosso ‘team’ tinham muito desfalque, jogámos com a ‘molecada’ e correu tudo bem. A nossa atitude está muito melhor do que nos outros jogos e espero que a gente continue assim na segunda volta”, disse o avançado brasileiro ao PONTO FINAL no final da partida.

Apesar dos números expressivos, Felipe Denilson garantiu que o jogo “não foi fácil”, obrigando a equipa do Benfica a estar concentrada ao longo dos 90 minutos. “Foi 4-0 mas não foi fácil, a gente lutou até ao final. Conseguimos entrar ligados do início ao final, na segunda parte foi mais em contra-ataque e conseguimos matar o jogo”, acrescentou o avançado brasileiro.

Questionado sobre as possibilidades de renovação do título, Denilson garantiu que “o pensamento do Benfica é sempre de ser campeão”, e que a equipa irá continuar a procurar vencer jogo a jogo enquanto houver possibilidades matemáticas.

Do lado do Ka I, Thiago Silva foi um dos jogadores que mais deu trabalho à defesa das ‘águias’. “Lutámos até ao fim, no segundo tempo tivemos duas chances claras de fazer o golo, mas infelizmente a bola não entrou, não fomos felizes neste jogo”, lamentou o avançado brasileiro ao PONTO FINAL. Relativamente ao resto do campeonato, Thiago Silva garantiu que o objectivo imediato é “trabalhar e pensar no próximo jogo”, apontando aos cinco primeiros lugares da tabela.

Esta vitória permitiu ao Benfica aproximar-se do Chao Pak Kei no topo da classificação. A formação orientada por Ignacio Hui empatou ontem frente ao Ching Fung, a duas bolas, e tem agora uma vantagem de seis pontos sobre as ‘águias’.

O Chao Pak Kei até entrou melhor, marcando aos 19 minutos por intermédio de Diego Patriota, mas William Gomes empatou apenas dois minutos depois. O avançado brasileiro Ronieli Silva colocou a formação orientada por João da Rosa na frente, mas Ronald Cabrera conseguiria salvar um ponto para o CPK aos 82 minutos.

A Liga de Elite prossegue hoje com mais duas partidas com destaque para o desafio entre o Monte Carlo e a Polícia, às 19h05. Em caso de vitória, os ‘canarinhos’ poderão isolar-se no segundo lugar, ficando a cinco pontos do CPK. Posteriormente haverá outra partida, entre o Tim Iec e os Sub23, às 21 horas, enquanto que Sporting e Hang Sai fecham amanhã a jornada, às 19h05, no campo do Canídromo.