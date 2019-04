Beishan oferece fusão explosiva de rock, blues, canto gutural mongol e sons do Caribe

O Festival de Música do Mundo de Beishan, já na sua nona edição, regressa à cidade vizinha de Zhuhai nos dias 26 e 27 de Abril. Vai haver música ancestral sul-americana com Sisay, do Equador, o canto gutural mongol “Khöömei”, da Marmot Band, a fusão de blues asiático, jazz, rock e cultura europeia com Peemaï, a música caribenha do Quinteto de Jazz Latino Alonso Gonzalez, da Colômbia, e mistura de música folclórica chinesa e instrumentos ocidentais com Mabang. Portugal e Macau também estão representados com Eva & Sin e Paradise Hotel.

Cláudia Aranda

O Festival de Música do Mundo de Beishan convida este ano mais de 30 músicos de cinco continentes, 10 países e regiões, reunidos em oito bandas, que actuam dias 26 e 27 de Abril, a partir das 18 horas, na Beishan Vilage, na cidade vizinha de Zhuhai. Vai haver música ancestral sul-americana com Sisay, do Ecuador, o canto gutural “Khöömei”, uma arte tradicional mongol, da Marmot Band, da China, o blues do rio Mekong pelo grupo Peemaï, a música caribenha do Quinteto de Jazz Latino Alonso Gonzalez, da Colômbia, o rock do Sul da China por CatMachine, a mistura de música folclórica chinesa e instrumentos ocidentais de Mabang. A completar o cartaz, a apresentação de Paradise Hotel, que junta os músicos portugueses e australiano Tomás Ramos de Deus, Miguel Andrade, Paulo Pereira, Luís Bento e Ivan Pineda. De Macau, actuam também Eva & Sin, banda dedicada à bossa nova e pop jazz.

Fundada em 1983 pelos pais dos membros da banda de hoje, Sisay carrega tradições herdadas pelos músicos descendentes da civilização Inca, da América do Sul. Sisay usa a música para contar a história do seu povo ao público do mundo. O Quinteto de Jazz Latino é liderado pelo percussionista colombiano Alonso Gonzalez, mas tem membros de todo o mundo, que tocam uma variedade de estilos, incluindo música africana, latino-americana, caribenha e colombiana.

Peemaï junta a música tradicional do Sudeste Asiático, do Myanmar e Indonésia. “A influência hindu-budista nesta área do mundo criou uma evolução inspiradora da sua tendência musical, evidenciada por instrumentos musicais característicos, como o birman sang gauk (harpa), o lao khène (gaita), entre outros”, lê-se na página do festival. Inspirados por estas influências, os quatro músicos recriaram sonoridades. As melodias de Molam, descritas como “o blues rural do Laos e da região de Issan da Tailândia”, misturam-se com ressonâncias eletrónicas e de reggae. As melodias sagradas são misturadas com sons profundos com influência de John Coltrane e Jimi Hendrix. “Uma fusão completa entre a música tradicional asiática, jazz, rock e cultura europeia”, descreve a organização.

Na Marmot Band, destaca-se a técnica de “Khöömei”, canto folclórico mongol que se espalha pelas pradarias da Mongólia desde o século XII. O intérprete de “Khöömei”, da banda, Amuldara, é orgulhoso herdeiro desta arte ancestral. Enquanto banda da Mongólia, os músicos assumem com convicção o dever de proteger e promover a sua música nacional. CatMachine, da China, assumem-se como representantes do “rock sulista chinês”, integrando o funk, R&B, hard-rock, música electrónica e outros elementos musicais “para expressar a contradição e a luta vivida pelas pessoas urbanas”.

O Beishan World Music Festival promove-se como “o primeiro do género na China” e é realizado anualmente no Beishan Theater, que fazia parte do local original do templo de Beishan Village. O objectivo do evento é oferecer uma mistura entre a modernidade e antiguidade na música e na cultura. Beishan Village, no bairro de Xiangzhou, em Zhuhai, é uma das aldeias culturais históricas da China, que foi recuperada e tem vindo desde há quase 10 anos a concentrar actividades culturais. Completamente integrada na moderna cidade de Zhuhai, a antiga provoação situa-se do lado oposto aos edifícios Huafa New Town, na Zhuhai Avenue, Nanping, Zhuhai.