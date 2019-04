Agências de emprego: proposta de honorários até 50% do primeiro salário contradiz lei do trabalho

A lei das relações de trabalho já estipula que os descontos não podem exceder um sexto da remuneração de base do trabalhador. Há desarticulações e ambiguidades na segunda versão de trabalho apresentada pelo Governo da proposta de lei da actividade de agências de emprego, alertaram os deputados da 3ª Comissão Permanente da AL.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A proposta de lei da actividade de agências de emprego permite a estas entidades a cobrança de honorários até 50% da remuneração de base do primeiro mês de trabalho aos trabalhadores contratados, valor desfasado do mínimo previsto na lei das relações de trabalho, que estipula que os descontos à remuneração do trabalhador “não podem exceder, individual ou cumulativamente, um sexto da remuneração de base do trabalhador”. Os deputados da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), presidida por Vong Hin Fai, alertaram o Governo para ponderar a questão e sugeriram haver uma articulação com a lei das relações de trabalho.

“Não entendemos que haja um conflito, só que demos um alerta ao Governo, as agências de emprego podem cobrar aos seu clientes este limite máximo que é de 50% da remuneração base do primeiro mês, nós concordamos, é uma protecção para o trabalhador, mas estes 50% têm que se articular com a lei das relações de trabalho que estipula que só pode ser deduzido um sexto do salário mensal”, explicou Vong Hin Fai. Os deputados sugeriram que este valor possa ser pago em prestações. Aos deputados os representantes do Governo prometeram “ponderar e fazer mais estudos”.

Para os empregadores “não há limite máximo dos honorários cobrados, mas as retribuições têm que ser afixadas nos estabelecimentos da agência de emprego de acordo com uma tabela de honorários”, adicionou o presidente da 3ª Comissão Permanente.

À questão sobre se a comissão considera a possibilidade de sugerir ao Governo que elimine da proposta de lei a cobrança de honorários aos trabalhadores, uma vez que a sobrecarga com este tipo de taxas, tem sido uma das queixas frequentes dos trabalhadores não-residentes, Vong Hin Fai afirmou que a questão ainda vai ter que ser debatida numa próxima reunião. Por saber ficou, também, se os empregadores vão poder recuperar o valor pago em honorários às agências de emprego através da aplicação de um dedução desse valor, em prestações, por exemplo, ao salário dos empregados, sobrecarregando-os ainda mais.

Em relação aos requisitos de licenciamento das agências de emprego, estas vão ter que incluir na sua documentação uma autorização do país de origem da mão-de-obra, por exemplo das Filipinas ou Vietname. Esse países “só confiam em certas agências e vão autorizar essas agências a importar a mão-de-obra, e depois é que a agência pode pedir licença ao Governo da RAEM. A DSAL [Direcção de Serviços para os Assuntos Laborais] tem que verificar se o requerente apresenta documentos válidos emitidos pelo território de origem, nesta licença consta quais os trabalhadores que podem ser importados”, esclareceu Vong Hin Fai.

Particulares vão poder continuar a contratar

Sobre a contratação de trabalhadores não-residentes por parte de particulares, Vong Hin Fai clarificou que esse processo continua a ser regulamentado pela lei da contratação de trabalhadores não-residentes, de 2009, que estabelece que “os trabalhadores não-residentes podem ser recrutados directamente pelo empregador ou através de uma agência de emprego licenciada”.

Subsistem, no entanto, aspectos ambíguos nesta proposta de lei, alertaram os deputados, ao que o Governo prometeu uma terceira versão do texto da proposta de lei. Por exemplo, explicou Vong Hin Fai, foram acrescentadas obrigações impostas às agências de emprego que não constavam no articulado anterior, como a de “prestar informações aos trabalhadores sobre o quotidiano para que os trabalhadores se adaptem e integrem à vida do local”. Os deputados questionaram se as agências de emprego têm recursos para prestar estas informações. “Especialmente por causa da questão das línguas, porque em Macau as línguas oficiais são a chinesa e a portuguesa, mas, talvez para este trabalhador a língua é a inglesa ou outra, então será que a agência de emprego tem capacidade para prestar este serviço objectivamente, ou não?”.

Sobre a obrigação de intervenção a pedido do utente do serviço na conciliação entre trabalhadores e empregadores em situação resultante de acidente ou conflito, os deputados questionaram o papel da DSAL, se não devem ser estes serviços a fazer essa investigação. Ainda sobre esta questão, os deputados entendem que o tratamento de conflitos pode ser remetido para a arbitragem.