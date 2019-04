Tecnologia 5G e cibersegurança vão ser tópicos na Cimeira Internet + Cidade Inteligente

Especialistas da China, Espanha e Israel vão juntar-se em Macau para a Cimeira Internet + Cidade Inteligente 2019, coordenada pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciência e da Tecnologia (FDCT) nos dias 25 e 26 de Abril, no Venetian, a primeira iniciativa do género a realizar-se em Macau. A organização espera a presença de pelo menos 1500 participantes.

“Na China realiza-se anualmente uma cimeira internacional sobre a Internet e quisemos este ano organizar uma cimeira numa escala menor com apoio da Fundação para o Desenvolvimento da Internet da China, convidando as empresas de Internet de grande envergadura para trocar opiniões e fazer intercâmbios com as empresas de Macau”, anunciou ontem Samuel Chan Wan Hei, membro do Conselho de Administração do Fundo para o Desenvolvimento das Ciência e da Tecnologia (FDCT). A organização espera a presença de pelo menos 1500 participantes na Cimeira Internet + Cidade Inteligente 2019, promovida pelo Conselho de Ciência e Tecnologia e coordenado pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciência e da Tecnologia (FDCT), nos dias 25 e 26 de Abril, no Venetian.

O responsável sublinhou que o objectivo da cimeira é transmitir tecnologia e fazer a sua promoção para que os cidadãos possam ter mais conhecimento dessas aplicações. Frederico Ma Chi Ngai, presidente do Conselho de Administração do FDCT, deu como exemplo as tecnologias de Sistema de Informação Geográfica (SIG ou GIS – “Geographic Information System”), e de 5G, “muito importante para o futuro de desenvolvimento de Macau, as respectivas entidades já estão a promover o seu desenvolvimento”, adiantou. A Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro tem estado envolvida no desenvolvimento do SIG em Macau, em conjunto com regiões na China e Hong Kong. O organismo vai marcar presença na cimeira através da intervenção no fórum dedicado ao tema “Cidade Inteligente e Sistema de Informação Geográfica (SIG)” pelo chefe de Departamento, Law Sio Peng. Também vai haver uma formação com direito a um certificado sobre o uso de Blockchain, uma espécie de banco de dados compartilhado em rede de computadores, que os representantes do FDCT esperam que receba a adesão das instituições académicas enquanto aplicação de arquivo ou base de dados “que garante a protecção de dados pessoais”, garantiu Samuel Chan Wan Hei.

No evento marcam presença 30 especialistas e académicos nas áreas da Internet, ciência e tecnologia e mega-dados. Entre os palestrantes contam-se o perito em comunicação 5G de Espanha, Sergi Figuerola, director executivo de Ciência e Tecnologia da i2CAT Internet and Digital Innovation, e em segurança de rede de Israel, Jacob Mendel, investigador em cibersegurança, director do Instituto de Investigação de Blockchain de Hogeg e Director Administrativo da Escola de Gestão da Universidade de Telavive. Anna Garu, também de Espanha, representa a Doxa Innova & Smart. O convite também foi estendido à Google, revelou Samuel Chan Wan Hei. Mas, “como não responderam, contamos com mais oradores da China”, disse.

A participação de especialistas de empresas chinesas de dimensão mundial também está assegurada com a presença de Wang Xiang, vice-presidente sénior da Xiaomi Tecnologia, Nick Guang Lu, director de tecnologia da Huawei Tecnologias e do cientista-chefe do Departamento IoT (Internet of Things) da Alibaba, Ke Zhen, e ainda, Dong Zhenjing, Vice-Presidente da AutoNavi Software Co. do Grupo Alibaba, entre diversos académicos e professores de universidades da China e de Hong Kong.

A cimeira integra duas palestras temáticas, “Cidade inteligente orientada para as pessoas” e “Índices de Avaliação da Cidade Inteligente na Grande Baía”, e seis fóruns especiais incluindo “Cidade Inteligente e Desenvolvimento da Internet das Coisas”, “Cidade Inteligente e Sistema de Informação Geográfica (SIG)”, “Fórum de Inovação na Internet da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, “Internet e Blockchain” e “Big Data e Computação em Nuvem”. Há também espaço para estudantes e jovens empreendedores no “Fórum da Juventude: Internet+Empreendorismo”.